Carrick đối mặt sức ép sa thải, Man United ngắm nghía Emery và Nagelsmann

Sau cuộc họp khẩn của dàn lãnh đạo Man United, HLV Michael Carrick sẽ vẫn tại vị ít nhất là đến sau trận tiếp đón Bournemouth. Nhưng nếu kết quả không cải thiện, vấn đề còn lại chỉ là tìm ai để thay thế.

HLV Carrick (trái) không còn khả năng giữ ghế? Ảnh THX

Theo xác nhận từ Man United, Carrick vẫn sẽ dẫn dắt đội bóng trong cuộc so tài với Bournemouth tại Premier League và tham dự buổi họp báo trước trận đấu. Đây được xem là động thái xoa dịu tình hình của ban lãnh đạo, nhưng không đồng nghĩa với việc vị trí của vị HLV người Anh đã an toàn.

Chuỗi 7 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường đã khiến khởi đầu mùa giải của Quỷ đỏ trở thành thảm họa. Hiện tại, Man United chỉ giành được vỏn vẹn 1 chiến thắng, rơi xuống vị trí thứ 13 tại Premier League, và đã bị loại khỏi Carabao Cup. Nếu không thay đổi gấp, tham vọng dự cúp châu Âu mùa sau sẽ tắt lịm.

Cũng theo truyền thông Anh, ghế của Carrick còn giữ được bao lâu còn tùy thuộc vào việc ban lãnh đạo có tìm được người thay thế kịp thời không. Đã có sự thiếu thống nhất giữa dàn lãnh đạo Man United về các tiêu chí chọn người thay Carrick. Hai chiến lược gia Unai Emery (HLV hiện thời của Aston Villa) và Julian Nagelsmann (cựu HLV tuyển Đức và Bayern Munich) nổi lên như những ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng.

Trong đó, Nagelsmann – người đang tự do sau khi chia tay đội tuyển Đức – nhận được sự đánh giá rất cao từ Trưởng bộ phận tuyển dụng Christopher Vivell. Nhà cầm quân 39 tuổi từng gặt hái thành công cùng RB Leipzig, Bayern Munich và được cho là sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị từ Quỷ đỏ.

Ở chiều ngược lại, Unai Emery gây ấn tượng mạnh nhờ thành tích đưa Aston Villa vô địch Europa League và cán đích trong top 4 mùa trước. Tuy nhiên, khoản tiền đền bù hợp đồng lớn cùng mức lương từ 10 đến 12 triệu bảng/năm của Emery tại Villa được coi là rào cản tài chính không nhỏ. Ngoài hai cái tên kể trên, những HLV tên tuổi đang tự do như Antonio Conte, Eddie Howe hay Kieran McKenna cũng nằm trong danh sách cân nhắc.

Trận đấu với Bournemouth sắp tới không chỉ là cơ hội để Man United ngắt chuỗi trận thất vọng, mà còn là giúp “câu giờ” để lãnh đạo CLB có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, thật trùng hợp khi Bournemouth lại vừa có chiến thắng lịch sử 3-0 tại đấu trường Europa League trước AC Milan do cựu HLV Amorim của Man United. Đây là lần đầu tiên Amorim trở lại Anh sau 10 tháng kể từ khi bị Man United sa thải (thay bằng Carrick).

Wayne Rooney: Cầu thủ Man United ích kỷ và như những đứa trẻ Phản ứng trước việc đội trưởng Bruno công khai phàn nàn về chiến thuật của HLV Carrick, trên podcast The United Stand, chân sút vĩ đại nhất lịch sử Man United – Wayne Rooney – cho rằng hành động này thể hiện sự thiếu trách nhiệm trầm trọng của tập thể. Ông chỉ trích thẳng thắn: "Những cầu thủ này thật ích kỷ. Họ không quan tâm đến đồng đội, HLV, ban huấn luyện hay người hâm mộ. Họ chỉ quan tâm đến bản thân mình". Rooney phân tích rằng làn sóng rạn nứt trong phòng thay đồ vốn đã nhen nhóm từ khi trung vệ Martinez công khai chỉ trích chính sách đầu tư của ban lãnh đạo. Cựu tiền đạo Quỷ đỏ gay gắt ví hành động chuyền bóng đùn đẩy trách nhiệm của dàn sao hiện tại như "những đứa trẻ hờn dỗi ném đồ chơi ra khỏi nôi", sẵn sàng đổ lỗi cho bất kỳ ai ngoài bản thân thay vì nỗ lực chiến đấu trên sân cỏ.

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