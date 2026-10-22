Thảm bại châm ngòi "nội chiến" Man United

Trận thảm bại 1-4 trước Como lại làm bùng lên ngọn lửa mâu thuẫn trong nội bộ Man United. Tuần trước là Martinez chỉ trích lãnh đạo CLB, thì lần này, đội trưởng Bruno phê phán chiến thuật của HLV Carrick.

Bruno Fernandes (trái). Ảnh THX

Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, trả lời phỏng vấn TNT Sports sau khi bị thay ra ở phút 67, đội trưởng Bruno Fernandes không ngần ngại nhắm vào ban huấn luyện: "Đó là quyết định từ ban huấn luyện khi chọn không dâng cao pressing 1 đối 1, mà lùi sâu chờ đợi và nhường bóng cho đối thủ. Tuy nhiên, khi bạn cho những đội bóng này quá nhiều khoảng trống, họ sẽ trở nên vô cùng tự tin".

Bruno nhấn mạnh rằng việc thủng lưới sớm đã đẩy toàn đội vào "tâm lý thất bại" và khẳng định: "Đó là việc của HLV và ban huấn luyện cần nhìn nhận, không phải của tôi. Đôi khi bạn phải dũng cảm hơn, chấp nhận rủi ro dâng cao áp sát để khiến đối thủ lúng túng".

Trước phản ứng từ học trò, HLV Michael Carrick đã có màn đáp trả trong buổi họp báo sau trận. Vị chiến lược gia 45 tuổi tuyên bố: "Sang hiệp hai, chúng tôi thực sự đã chuyển sang pressing 1 đối 1 và rồi lại để thủng lưới chính từ tình huống đó". Carrick chĩa mũi nhọn ngược lại về thái độ thi đấu thụ động của các cầu thủ: "Dù bạn đá sơ đồ nào hay chiến thuật gì, nếu bạn không chạy lùi về hỗ trợ, bạn sẽ chẳng bao giờ thắng nổi trận đấu".

Khi được hỏi về tương lai cá nhân, HLV Carrick tỏ ra cay đắng nhưng khẳng định ông không nghĩ đến việc từ chức: "Tôi không dành thời gian suy nghĩ về vị trí của mình... Lúc này điều đó không quan trọng bằng hình ảnh của CLB". Carrick đã tiến về phía khán đài gửi lời xin lỗi tới 200 CĐV còn trụ lại dưới mưa, nhưng hành động phớt lờ các học trò trên sân đã tố cáo rạn nứt sâu sắc.

Màn trình diễn thảm họa này đã hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới truyền thông và các chuyên gia bóng đá Anh. Cựu tiền đạo Dimitar Berbatov ngán ngẩm thốt lên trên sóng truyền hình: "Một đêm tồi tệ chưa từng có. Como đã đè bẹp Man United về mọi mặt. Trận đấu trông không khác gì màn đọ sức giữa những người đàn ông trưởng thành và lũ trẻ".

Chuyên gia Paul Merson của Sky Sports nhận định trận thua này "không hề gây sốc" vì Man United hiện tại đã ở khoảng cách quá xa so với thời kỳ của Rooney, Ronaldo hay Roy Keane”. Nhà báo Danyal Khan khẳng định đây là một trong những kết quả tồi tệ nhất lịch sử cúp châu Âu của Man United và bầu không khí cho thấy phòng thay đồ dường như không còn đồng lòng với Carrick.

Mâu thuẫn giữa Carrick và Bruno Fernandes diễn ra chỉ một tuần sau khi trung vệ Lisandro Martinez phải lên tiếng xin lỗi vì công khai chỉ trích ban lãnh đạo CLB. Với vỏn vẹn 2 chiến thắng sau 11 trận đầu mùa, đứng thứ 13 tại Premier League và đã bị loại khỏi Carabao Cup, Carrick đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải rất cao.

Đã có tin bộ sậu thượng tầng gồm Sir Jim Ratcliffe, Omar Berrada và Jason Wilcox dự kiến sẽ họp bàn khẩn cấp trước cuộc tiếp đón Bournemouth. Mọi dấu hiệu đều cho thấy, chiếc ghế của Michael Carrick tại Manchester United đang đếm từng ngày.

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