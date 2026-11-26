Tuyển thủ người Anh Anthony Gordon ghi bàn ở cả 2 hiệp đấu, mở đường cho chiến thắng dễ dàng 4-1 của Barcelona trên sân Sabah FK. Kết quả này đưa nhà vô địch Tây Ban Nha vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Champions League.

Gordon lập cú đúp, Barcelona thắng dễ tại Sabah FK

HLV Hansi Flick đã thực hiện nhiều thay đổi so với đội hình trong trận thắng ngược dòng đầy kịch tính trước Villarreal ở La Liga hôm cuối tuần. Lamine Yamal vắng mặt do chấn thương mắt cá, còn Raphinha, Joao Cancelo và Eric Garcia được xếp ngồi dự bị.

Thay vào đó, Gordon và cựu tiền đạo của Arsenal Gabriel Jesus đã được tung vào sân, trong khi Frenkie de Jong tiếp tục đảm nhận vai trò ở trung tâm hàng phòng ngự.

Nỗ lực của đội chủ nhà chỉ kéo dài đến phút 31. Karim Adeyemi đi bóng khéo léo bên cánh phải rồi tung đường tạt vào trong. Thủ môn Pokatilov xử lý không tốt, đẩy bóng đến đúng vị trí của Gordon, giúp cầu thủ này dễ dàng đệm bóng cận thành ghi bàn.

Và chỉ 6 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, đội khách đã nhân đôi cách biệt, và một lần nữa Gordon lại xuất hiện đúng lúc. Tốc độ bứt phá ấn tượng của Adeyemi bên cánh phải đã xé toang hàng phòng ngự Sabah; anh chuyền ngược lại cho Jesus, cú sút của cầu thủ này bị thủ môn đẩy ra đúng tầm băng vào của Gordon, giúp anh dễ dàng đưa bóng vào lưới.

Baku (Azerbaijan) một lần nữa trở thành mảnh đất lành đối với Gordon. Trước đó, trong khuôn khổ giải đấu này mùa giải trước, ngôi sao tấn công 25 tuổi từng ghi tới 4 bàn thắng cho Newcastle United ngay tại thủ đô của Azerbaijan, trong trận đấu với Qarabag.

“Đây quả là một nơi rất đặc biệt đối với tôi”, Gordon chia sẻ với Movistar. “Đáng lẽ tôi đã có thể lập thêm một cú hat-trick nữa, nhưng tôi lại bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Tôi thực sự hạnh phúc và tận hưởng khoảng thời gian ở Baku này. Tất nhiên là tôi muốn quay lại đây rồi! Mỗi lần đặt chân đến đây, tôi đều ghi bàn. Hy vọng tôi sẽ sớm có dịp trở lại!”.

Barcelona tiếp tục áp đảo, và ở phút 55, Adeyemi ghi tên mình lên bảng tỷ số khi ập vào đệm bóng cận thành từ đường căng ngang tầm thấp của Alejandro Balde. Dù trải qua một trận đấu đầy khó khăn trong lần hiếm hoi được đá chính, Jesus vẫn kịp góp công vào chuỗi 3 bàn thắng chỉ trong vòng 9 phút của đoàn quân dưới quyền Flick. Anh nhanh chân dứt điểm cận thành ghi bàn ở phút 60, sau khi cú đánh đầu của Jules Kounde bị Pokatilov cản phá.

Đây là bàn thắng thứ 69 của Barcelona trên mọi đấu trường (tính tại La Liga và Champions League) dưới thời HLV Flick - một tập thể đang thể hiện phong độ ghi bàn hủy diệt và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tuy nhiên, Sabah cũng đã có khoảnh khắc đáng nhớ của riêng mình ở phút 63, khi Mickels bình tĩnh dứt điểm mang về bàn thắng danh dự cho đội chủ nhà.

HLV Flick cũng đưa ra đánh giá: “Tôi hài lòng với kết quả này, bởi thi đấu tại đây chưa bao giờ là điều dễ dàng. Trong hiệp một, chúng tôi kiểm soát bóng tới 70% hoặc hơn. Còn trong hiệp 2, việc ghi được 3 bàn thắng là một tín hiệu tích cực. Điều duy nhất khiến tôi không hài lòng là những sai lầm mà cả đội mắc phải - đó không phải là cách chơi mà chúng tôi mong muốn. Tôi không vui với bàn thua phải nhận. Ở đẳng cấp này, chúng ta không được phép mắc những lỗi như vậy. Chúng tôi cần cải thiện các vấn đề đó”.

LINH SƠN