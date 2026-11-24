Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vừa ra phán quyết bác bỏ quyết định của Liên đoàn Bóng đá Châu Phi (CAF), qua đó chính thức khôi phục danh hiệu vô địch Cúp các Quốc gia Châu Phi (AFCON) 2025 cho tuyển Senegal.

Senegal ăn mừng chức vô địch hồi tháng 1. Ảnh THX

Nguồn cơn của vụ việc bắt đầu từ trận chung kết AFCON 2025 diễn ra ngày 18-1-2026 trên sân vận động Prince Moulay Abdellah tại Rabat, Morocco. Trận đấu trôi về những phút cuối của thời gian thi đấu chính thức trong sự căng thẳng tột độ. Sau khi VAR can thiệp tình huống tranh chấp giữa El Hadji Malick Diouf và Brahim Diaz, trọng tài chính Jean-Jacques Ndala người CHDC Congo đã quyết định thổi phạt đền cho đội chủ nhà Morocco.

Bức xúc vì phán quyết này, kết hợp với sự ức chế trước đó khi bàn thắng của Ibrahim Sarr bị từ chối ở phút bù giờ, ban huấn luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Pape Thiaw cùng các cầu thủ Senegal đã bỏ ra ngoài đường biên để phản đối, khiến trận đấu bị gián đoạn khoảng 14 đến 15 phút. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, ngôi sao Sadio Mane đã đóng vai trò quan trọng khi tích cực kêu gọi các đồng đội kiềm chế và trở lại sân tiếp tục thi đấu.

Khi trận đấu được bắt đầu lại, Brahim Diaz thực hiện hỏng quả sút 11m. Bước vào hiệp phụ, cú dứt điểm hiểm hóc của Pape Gueye đã ấn định chiến thắng 1-0 nghẹt thở, mang về chiếc cúp vô địch châu Phi thứ hai cho Senegal trong niềm hoan hỉ bùng nổ của người hâm mộ.

Senegal ăn mừng chức vô địch ở quê nhà. Ảnh THX

Quyết định gây tranh cãi của CAF và cuộc chiến pháp lý

Tuy nhiên, niềm vui của Senegal chẳng kéo dài được lâu. Đến tháng 3 -2026, Hội đồng Kháng cáo của CAF bất ngờ đảo ngược kết quả trận đấu. Dựa trên Điều 82 và 84 trong quy chế giải đấu quy định bất kỳ đội bóng nào tự ý bỏ cuộc hoặc rời sân trước khi trận đấu kết thúc mà không có sự cho phép của trọng tài sẽ bị xử thua, CAF đã tước danh hiệu của Senegal và trao chiến thắng 3-0 cho Morocco.

Không chấp nhận án phạt bị đánh giá là "phi lý và bất công", Liên đoàn Bóng đá Senegal (FSF) cùng luật sư đại diện Juan de Dios Crespo Perez đã đệ đơn kháng cáo lên CAS - cơ quan tài phán thể thao cao nhất thế giới tại Lausanne, Thụy Sĩ. FSF khẳng định cuộc đấu tranh của họ không chỉ nhằm đòi lại chiếc cúp mà còn để bảo vệ tính toàn vẹn của luật bóng đá.

CAS: Quyết định của trọng tài trên sân là tối cao

Sau phiên xử công khai, Hội đồng Trọng tài CAS gồm ba chuyên gia luật thể thao hàng đầu - Gerald Simon (Pháp), Luigi Fumagalli (Italy) và Ulrich Haas (Đức) - đã thống nhất ra phán quyết công nhận chiến thắng 1-0 cho Senegal.

Tổng thư ký CAS, ông Matthieu Reeb, xác nhận hội đồng nhận thấy trọng tài Jean-Jacques Ndala "không phạm bất kỳ sai lầm nào về mặt pháp lý". CAS giải thích rằng quyết định cho trận đấu tiếp tục của trọng tài Ndala thuộc thẩm quyền tối cao trên sân cỏ được bảo hộ bởi Luật 5 của IFAB (Hội đồng luật bóng đá). Vì trọng tài không tuyên bố hủy trận đấu mà chủ động chờ Senegal trở lại để hoàn thành 90 phút và hiệp phụ, nên các Điều 82 và 84 của CAF không đủ điều kiện áp dụng trong trường hợp này.

Phán quyết của CAS là một chiến thắng vẻ vang cho bóng đá Senegal và là minh chứng cho tinh thần kiên cường. Ngay sau khi thông tin được công bố, Liên đoàn Bóng đá Senegal đã tự hào đăng tải thông điệp trên Instagram: "Lại một lần nữa và mãi mãi là những nhà vô địch châu Phi".

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