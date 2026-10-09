CAS chuẩn bị ra phán quyết vụ Senegal bị tước chức vô địch AFCON

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vừa đưa ra lời hứa sẽ sớm ban hành phán quyết cuối cùng trong vài ngày tới liên quan đến đơn kiện của đội tuyển Senegal.

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Senegal đang quyết liệt phản đối quyết định của Liên đoàn Bóng đá Châu Phi (CAF) về việc tước danh hiệu vô địch Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) của họ để trao cho đội chủ nhà Morocco.

Vụ tranh chấp xuất phát từ trận chung kết AFCON diễn ra vào tháng 1 tại Rabat - Morocco. Trong thời gian thi đấu chính thức, sau khi bị trọng tài thổi phạt đền ở những phút cuối, các cầu thủ Senegal đã phản đối dữ dội và bỏ vào phòng thay đồ trong 14 phút. Mặc dù sau đó Senegal trở lại sân thi đấu, Morocco thực hiện hỏng quả phạt đền và Senegal đã ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ để thắng 1-0.

Tuy nhiên, hai tháng sau đó, Hội đồng Kháng cáo của CAF đã lật ngược kết quả, tuyên bố Senegal thua cuộc do hành vi bỏ dở trận đấu và xử Morocco thắng 3-0, đồng thời công nhận Morocco là nhà vô địch.

Ngay sau phán quyết của CAF, Liên đoàn Bóng đá Senegal đã nộp đơn phúc thẩm lên CAS vào ngày 25-3. Phiên điều trần kín đã diễn ra tại trụ sở CAS với sự tham gia của luật sư hai bên. Hội đồng trọng tài CAS do chuyên gia luật thể thao người Pháp Gerald Simon làm chủ tịch, cùng hai trọng tài khác là Giáo sư luật quốc tế Luigi Fumagalli (Italy) và Giáo sư Ulrich Haas (Thụy Sĩ).

Giám Tổng quản CAS, ông Matthieu Reeb, xác nhận phiên điều trần đã hoàn tất. Ông nhấn mạnh các tình tiết thực tế của vụ án đã rõ ràng và phán quyết sẽ tập trung phân tích các khía cạnh pháp lý cùng quy trình tố tụng.

Trong khi phái đoàn Morocco giữ im lặng và từ chối trả lời báo chí, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Senegal, ông Abdoulaye Sow, bày tỏ sự tự tin vào lập luận pháp lý của đội nhà. Senegal hiện đang giữ chiếc cúp vàng mà họ đã được trao, trong khi đó, tại World Cup 2026, Morocco và Senegal đều tham dự với danh xưng nhà vô địch châu Phi…

LONG KHANG