Senegal và Morocco bị phạt nặng vì sự hỗn loạn ở trận chung kết AFCON

Liên đoàn bóng đá Senegal và Morocco đã nhận những án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) vì sự cố tại trận chung kết AFCON. Các án phạt này chỉ áp dụng cho các trận đấu chính thức của CAF chứ không áp dụng cho World Cup vào tháng 6.

HLV Pape Thiaw của Senegal bị cấm chỉ đạo 5 trận và phạt 100.000 USD vì “hành vi phi thể thao”.

Theo đó, Senegal nhận án phạt 615.000 USD vì hành vi của đội bóng và người hâm mộ vào ngày 19-1. Về cá nhân, HLV đội tuyển Senegal, Pape Thiaw đã bị cấm chỉ đạo 5 trận và phạt 100.000 USD vì “hành vi phi thể thao” sau khi ông yêu cầu đội bóng rời sân trong trận chung kết Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) gặp Morocco. Ngoài ra, các cầu thủ Senegal như Iliman Ndiaye và Ismaila Sarr cũng bị cấm thi đấu 2 trận thuộc khuôn khổ CAF vì hành vi thiếu chuyên nghiệp đối với trọng tài.

Về phía Morocco, đội trưởng Achraf Hakimi nhận án cấm thi đấu 2 trận của CAF vì “hành vi phi thể thao” trong trận chung kết. Đồng đội Ismael Saibari cũng bị đình chỉ thi đấu 3 trận chính thức của CAF và bị phạt 100.000 USD. Ủy ban kỷ luật của CAF đã bác bỏ yêu cầu của Morocco về việc hủy bỏ kết quả trận đấu sau khi các cầu thủ Senegal rời sân. Senegal thắng 1-0 nhờ bàn thắng trong hiệp phụ của Pape Gueye. Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra sau một loạt sự kiện vào cuối thời gian thi đấu chính thức dẫn đến việc hầu hết các cầu thủ Senegal rời sân.

Lệnh cấm thi đấu đối với HLV Thiaw và 4 cầu thủ khác liên quan đến các trận đấu của CAF. Thiaw sẽ bị cấm chỉ đạo 5 trong 6 trận đấu vòng loại AFCON 2027 có sự tham gia của Senegal vào tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Trong khi các cầu thủ liên quan sẽ bỏ lỡ 2 trận đấu vòng loại đầu tiên.

Án phạt sẽ không ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của Senegal và Morocco cho World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico vào tháng 6. Senegal nằm ở bảng I cùng với Pháp, Na Uy và đội thắng của vòng play-off liên lục địa có sự tham gia của Bolivia, Suriname và Iraq. Morocco, vào năm 2022 trở thành quốc gia châu Phi hoặc Ả Rập đầu tiên lọt vào bán kết World Cup, sẽ đối đầu với Brazil, Scotland và Haiti ở bảng C.

LINH SƠN