Senegal chỉ trích Morocco về “thiếu fair play” trước trận chung kết AFCON

Senegal đánh bại Ai Cập để vào chung kết lần thứ 2 trong 3 kỳ giải gần nhất.

Trong một tuyên bố vào sáng sớm thứ Bảy, FSF chỉ trích việc thiếu các biện pháp an ninh khi đội tuyển đến Rabat, bao gồm các vấn đề về chỗ ở của đội, các vấn đề về cơ sở vật chất huấn luyện và khó khăn trong việc phân bổ vé công bằng cho người hâm mộ. Họ kêu gọi Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) và ban tổ chức địa phương “ngay lập tức thực hiện mọi biện pháp khắc phục để đảm bảo tôn trọng các nguyên tắc fair play, đối xử bình đẳng và an ninh là điều không thể thiếu cho sự thành công của lễ hội bóng đá châu Phi này”.

Các cầu thủ Senegal đã di chuyển bằng tàu hỏa từ Tangier đến Rabat vào thứ Sáu, nhưng khi đến nơi, họ nhận thấy “sự thiếu hụt rõ ràng các biện pháp an ninh đầy đủ”, theo như tuyên bố của FSF. “Sự thiếu sót này đã khiến các cầu thủ và ban huấn luyện phải chịu cảnh chen chúc và những rủi ro không phù hợp với tiêu chuẩn của một giải đấu tầm cỡ này và uy tín của một trận chung kết châu lục”, tổ chức này nhấn mạnh. FSF cho biết họ đã phải gửi đơn khiếu nại bằng văn bản chính thức để có được chỗ ở khách sạn phù hợp cho đội tuyển sau khi đến Rabat.

Ngoài ra, FSF cho biết họ đã thông báo cho CAF về “sự từ chối dứt khoát” việc tổ chức các buổi tập luyện của đội tại Khu liên hợp Mohammed VI, nơi đội tuyển Morocco đóng quân trong suốt giải đấu. Morocco cũng sẽ tập luyện ở đó vào thứ Bảy. FSF cho biết điều này “đặt ra câu hỏi về sự công bằng thể thao” và rằng họ vẫn chưa được thông báo về địa điểm tập luyện của đội tuyển Senegal. Trong chương trình hoạt động truyền thông cho thứ Bảy, được chia sẻ với giới truyền thông vào thứ Sáu, địa điểm tập luyện của Senegal cho đến lúc đó vẫn chưa được xác nhận.

Tình hình phân bổ vé cũng được FSF tuyên bố là “đáng lo ngại". Họ chỉ có thể mua được 2.850 vé cho người hâm mộ của mình theo giới hạn tối đa được CAF cho phép. Chính Liên đoàn bóng đá Morocco thừa nhận số lượng vé được phân bổ là “không đủ so với nhu cầu” và “lấy làm tiếc về những hạn chế áp đặt, gây thiệt hại cho người hâm mộ Senegal”. Được biết sân vận động Prince Moulay Abdellah, nơi diễn ra trận chung kết, có sức chứa 69.500 người hâm mộ. Morocco đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ trong tất cả các trận đấu của họ cho đến nay. Trận chung kết có lẽ cũng sẽ không khác biệt.

Morocco đang nỗ lực chấm dứt 50 năm chờ đợi để giành chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi lần thứ 2 trong lịch sử. Trong khi Senegal, đội đã vô địch năm 2021, cũng đang hướng đến danh hiệu thứ 2 của mình.

THANH TUẤN