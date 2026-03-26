CAS thụ lý đơn kháng cáo của Senegal nhưng chưa đưa ra thời hạn phán quyết

Đơn kháng cáo của Senegal để được khôi phục danh hiệu vô địch Cúp bóng đá châu Phi từ Morocco đã được Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ghi nhận hôm thứ Tư, nhưng tòa án thể thao cao nhất chưa đưa ra thời hạn để có phán quyết cuối cùng.

Liên đoàn bóng đá Senegal đang phản đối phán quyết bất ngờ hồi tuần trước của Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) về việc tước bỏ danh hiệu giành được trong trận chung kết hỗn loạn hồi tháng 1, và trao chức vô địch cho chủ nhà Morocco. Chính phủ Senegal tuyên bố sẽ kháng cáo lên CAS, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế “về nghi ngờ tham nhũng” đối với tổ chức đứng đầu bóng đá châu Phi.

CAS cho biết trong một tuyên bố rằng Liên đoàn bóng đá Senegal cũng chưa đệ trình đơn kháng án chính thức, yêu cầu thêm thời gian vì CAF hiện vẫn chưa đưa ra lý do bằng văn bản chi tiết để giải thích phán quyết của mình. “Ở giai đoạn đầu của vụ kiện và xét đến yêu cầu tạm dừng thời hạn nộp hồ sơ của Liên đoàn bóng đá Senegal, không thể dự đoán được tiến trình tố tụng và thời điểm lên lịch phiên điều trần”, tòa án cho biết.

Các thẩm phán phúc thẩm của CAF đã tước danh hiệu của Senegal vào giữa tháng này, 2 tháng sau trận chung kết ở Rabat, như một hình phạt vì các cầu thủ Senegal đã rời sân 15 phút để phản đối sau khi Morocco được hưởng quả phạt đền quyết định trận đấu ở phút cuối cùng của trận chung kết. Trọng tài cuối cùng đã cho trận đấu tiếp tục sau khi đội hình Senegal chấp nhận trở lại sân, và quả phạt đền của Morocco đã bị cản phá, đưa trận đấu bước vào hiệp phụ. Tại đây, Senegal đã ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp phụ để đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 1-0.

Luật bóng đá quy định quyết định của trọng tài trên sân là quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, các thẩm phán của CAF đã viện dẫn một quy định của giải đấu rằng bất kỳ đội nào từ chối thi đấu “sẽ bị loại vĩnh viễn khỏi giải đấu hiện tại”.

Một vụ kháng cáo lên CAS thường mất vài tháng để lên lịch xét xử, sau đó thêm vài tuần hoặc vài tháng nữa để công bố phán quyết. “Chúng tôi hiểu rằng các đội bóng và người hâm mộ đang rất mong muốn biết quyết định cuối cùng”, Matthieu Reeb, Tổng Giám đốc CAS, cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các thủ tục được tiến hành nhanh nhất có thể, đồng thời tôn trọng quyền được xét xử công bằng của tất cả các bên”.

LINH SƠN