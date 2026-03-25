New Zealand sẵn sàng thi đấu trận mở màn World Cup gặp Iran bên ngoài nước Mỹ

Các cầu thủ New Zealand cho biết họ sẵn sàng thi đấu trận mở màn World Cup 2026 với đội tuyển Iran bên ngoài nước Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn còn nhiều bất ổn liên quan đến trận đấu này.

Iran là một trong những đội tuyển đầu tiên giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026, nhưng sự tham gia của họ đã bị đặt dấu hỏi kể từ khi cuộc xung đột quân sự Mỹ-Israel với Iran nổ ra vào cuối tháng 2. Theo lịch trình, đội tuyển Iran thi đấu cả 3 trận vòng bảng đầu tiên tại Mỹ, với trận mở màn gặp New Zealand vào ngày 15-6 tại Los Angeles, nhưng Liên đoàn bóng đá Iran đã đe dọa tẩy chay các trận đấu trên đất Mỹ, thay vào đó đề xuất được thi đấu tại Mexico - một trong 3 đồng chủ nhà của giải đấu, cùng với Canada.

Đội tuyển New Zealand đang chuẩn bị như thể trận đấu ở Los Angeles sẽ diễn ra, nhưng các cầu thủ cho biết rằng họ có thể điều chỉnh lịch thi đấu ra ngoài nước Mỹ nếu cần thiết. Tiền vệ Ryan Thomas, người đang thi đấu tại Hà Lan, nói với Reuters: “Iran xứng đáng có mặt ở đó với tư cách là đội vượt qua vòng loại. Nếu chúng tôi phải thi đấu với họ ở Mexico hoặc Canada, thì vâng, chúng ta sẽ thi đấu ở đó. Đối với tôi, điều đó không thực sự là vấn đề lớn”.

Trong suốt World Cup diễn ra từ ngày 11-6 đến ngày 19-7, đội tuyển New Zealand - tham dự World Cup lần đầu tiên kể từ vòng chung kết năm 2010 - sẽ đóng quân tại thành phố San Diego, miền nam California, cách biên giới Mexico một quãng đường ngắn. Tổng thống Mexico, Claudia Sheinbaum vào tuần trước cho biết đất nước của bà sẵn sàng đăng cai các trận đấu của Iran tại World Cup, mặc dù quyết định cuối cùng về việc thay đổi địa điểm sẽ thuộc về FIFA.

Tiền vệ cánh Kosta Barbarouses cho biết các cầu thủ sẽ để “những người có trách nhiệm” đưa ra quyết định về trận đấu, nhưng không nghĩ rằng việc thay đổi địa điểm sẽ gây hại cho chiến dịch của New Zealand. “Tôi không nghĩ điều đó sẽ làm gián đoạn quá trình chuẩn bị của chúng tôi chút nào”, anh nói với Reuters.

FIFA từ chối bình luận về khả năng thay đổi địa điểm thi đấu của Iran, nhưng cho biết họ đang liên hệ với Liên đoàn bóng đá Iran và mong muốn các đội sẽ thi đấu theo lịch trình hiện tại. Đội tuyển Iran cũng sẽ thi đấu với tuyển Bỉ tại Los Angeles, và gặp Ai Cập tại Seattle trong vòng bảng.

HUY KHÔI