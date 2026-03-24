Zidane đạt thỏa thuận miệng dẫn dắt tuyển Pháp sau World Cup 2026

Theo các nguồn tin, Zinedine Zidane sắp tiếp quản đội tuyển quốc gia Pháp, với một thỏa thuận miệng đã được thiết lập để HLV huyền thoại này kế nhiệm Didier Deschamps sau World Cup 2026.

Zinedine Zidane đã sẵn sàng tiếp quản đội tuyển Pháp sau World Cup

Giới truyền thông quả quyết Liên đoàn bóng đá Pháp và Zinedine Zidane đã đạt được thỏa thuận miệng để cựu tiền vệ này nắm quyền dẫn dắt đội tuyển sau World Cup 2026. Theo tờ Le Parisien, cựu HLV Real Madrid đang được nhắm đến để kế nhiệm Didier Deschamps.

Mặc dù chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra, nhưng sự xuất hiện sắp tới của Zinedine Zidane trên băng ghế chỉ đạo đội tuyển quốc gia Pháp đang ngày càng được củng cố. Những phát biểu gần đây của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) Philippe Diallo cho thấy rõ ràng rằng quá trình chuyển giao đã được tiến hành.

Phát biểu với tờ Le Figaro hôm thứ Hai, Philippe Diallo xác nhận ông đã biết danh tính người kế nhiệm Didier Deschamps, sau khi Deschamps quyết định từ chức sau khi kết thúc chu kỳ World Cup tiếp theo. Mặc dù Diallo không nêu đích danh ai, nhưng việc ông thừa nhận đã tìm được người kế nhiệm càng củng cố thêm những thông tin về các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn cuối với Zizou, cho thấy các cuộc đàm phán đã đi đến cột mốc thành công.

Trước đó, người đứng đầu FFF đã từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào về HLV trưởng tiếp theo của Les Bleus, giữ vững lập trường tôn trọng công việc hiện tại của Deschamps và tránh mọi sự xao nhãng trước thềm giải đấu. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với tờ Le Figaro, ông đã đưa ra một vài gợi ý đáng chú ý: "Vâng, tôi biết tên anh ấy". Khi được hỏi liệu đó có phải là Zidane hay không, ông chỉ mỉm cười và trả lời: "Tôi mời các bạn quay lại sau World Cup".

Diallo nói thêm: "Đội tuyển quốc gia Pháp là một trong những đội tuyển xuất sắc nhất thế giới và không thể giao phó cho bất kỳ ai. HLV phải sở hữu những phẩm chất độc đáo và nhận được sự ủng hộ của công chúng Pháp,".

Diallo cũng xác nhận ông nhận được chưa đến 5 đơn xin việc, tất cả đều đến từ công dân Pháp. Truyền thông Pháp đã khẳng định rõ ràng danh tính của HLV sắp tới, đưa tin về nhiều tuần đối thoại hiệu quả với Zidane.

Theo các nguồn tin, cựu HLV Real Madrid dự định làm việc với một đội ngũ trợ lý kỹ thuật lớn hơn, do David Bettoni dẫn đầu, so với đội ngũ hiện tại của Deschamps – một chi tiết then chốt trong các cuộc đàm phán. Những bình luận của Diallo cho thấy các cuộc đàm phán hiện đã được hoàn tất, mở đường cho Zizou tạo ra một kỷ nguyên mới cho đội tuyển Pháp sau 14 năm cầm quyền của Deschamps.

HOÀNG HÀ