Europa League: Aston Villa tiến vào tứ kết, Forest đi tiếp nhờ loạt đá luân lưu

John McGinn ghi bàn và Aston Villa tiến vào tứ kết một giải đấu châu Âu lần thứ 3 liên tiếp với chiến thắng 2-0 trước Lille vào thứ Năm.

McGinn, người chỉ mới trở lại sau chấn thương đầu gối cách đây một tuần, đã hoàn thành pha phối hợp do thủ môn Emiliano Martinez khởi xướng, người đã chuyền bóng dài cho Jadon Sancho để kiến ​​tạo cho đội trưởng Aston Villa ghi bàn trong hiệp 2. Cầu thủ dự bị Leon Bailey ấn định chiến thắng ở những phút cuối. Aston Villa, với lợi thế dẫn trước 1-0 ở trận lượt về vòng 16 Europa League, đã giành chiến thắng chung cuộc 3-0 để tiến vào tứ kết gặp Bologna, đội đã đánh bại Roma 4-3 sau hiệp phụ để đi tiếp với tổng tỷ số 5-4.

Chuỗi trận tệ hại của Villa với chỉ 2 chiến thắng trong 10 trận đấu tại Premier League, bao gồm cả trận thua 1-3 trước Man.United hôm Chủ nhật, đã khiến cơ hội giành vé dự Champions League của họ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, họ đã gặt hái thành công ở đấu trường châu lục và HLV Unai Emery vẫn đang cạnh tranh cho danh hiệu Europa League thứ 5 sau khi giành 3 lần với Sevilla và một lần với Villarreal, đồng thời cũng lọt vào chung kết năm 2019 với Arsenal.

Nottingham Forest đã giành quyền vào tứ kết sau khi đánh bại Midtjylland trên loạt đá luân lưu tại Đan Mạch. Các cầu thủ dự bị Morgan Gibbs-White, Ibrahim Sangare và Neco Williams đều thực hiện thành công các quả phạt đền, trong khi Midtjylland đáng thất vọng bỏ lỡ cả 3 quả phạt đền của họ.

Midtjylland đã gây bất ngờ khi đánh bại Forest 1-0 ở trận lượt đi vòng 16 đội tại sân City Ground, nhưng Nicolas Dominguez và Ryan Yates đã ghi bàn cho đội khách vào thứ Năm. Tưởng chừng như đội bóng Anh đã nắm chắc tấm vé vào tứ kết trước khi Martin Erlic của Midtjylland ghi bàn gỡ hòa 2-2, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

HLV Vitor Pereira thừa nhận cần các cầu thủ của mình “tươi tỉnh cả về tinh thần lẫn thể lực”, lý giải việc ông đã thực hiện 9 sự thay đổi so với trận hòa 0-0 trước Fulham cuối tuần trước, với ưu tiên trận đấu quan trọng tại Premier League với đối thủ cạnh tranh trụ hạng Tottenham vào Chủ nhật. “Điều quan trọng là, năng lượng và tinh thần sẽ khác khi chúng tôi giành chiến thắng”, Pereira nói. “Tôi không hề nghi ngờ về chất lượng của đội. Chúng tôi sẽ cạnh tranh để đạt được mục tiêu của mình”.

Forest giành quyền vào tứ kết gặp Porto. William Gomes và cầu thủ dự bị Victor Froholt đã ghi bàn cho đội bóng Bồ Đào Nha để đánh bại Stuttgart 2-0 trên sân nhà, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-1. Đội bóng Bundesliga kết thúc trận đấu với 10 người.

Trong khi đó, lợi thế dẫn trước 1-0 từ trận lượt đi là không đủ để Panathinaikos vượt qua Real Betis, đội bóng đã giành chiến thắng 4-0 tại Seville để tiến vào tứ kết gặp Braga.

Lyon, đội nhất bảng ở vòng bảng, chỉ còn 9 người trên sân nhà và đã bị Celta Vigo loại vì trận thua 0-2, sau trận hòa 1-1 ở Tây Ban Nha. Thẻ đỏ dành cho hậu vệ Moussa Niakhate của Lyon ở phút thứ 19 đã chứng tỏ là yếu tố quyết định. Celta đã gây sức ép lên thủ môn Dominik Greif của Lyon cho đến khi Javi Rueda ghi bàn thắng cận thành ở phút thứ 60. Ferran Jutgla ghi bàn thắng thứ 2 trong một pha phản công ở phút bù giờ. Ngay sau đó, Nicolas Tagliafico cũng nhận một thẻ đỏ.

Celta sẽ gặp Freiburg ở tứ kết. Đội bóng Đức lần đầu tiên lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất sau chiến thắng dễ dàng 5-1 trên sân nhà trước Genk để lật ngược thế trận sau trận thua 0-1 ở lượt đi tại Bỉ.

PHI SƠN