Cincinnati bắt đầu nỗ lực đưa Neymar đến MLS

Neymar là biểu tượng bóng đá toàn cầu mới nhất thu hút sự quan tâm từ MLS, theo nhiều phương tiện truyền thông, FC Cincinnati bắt đầu tìm hiểu các lựa chọn để đưa ngôi sao của Santos đến chơi bóng ở Mỹ.

Neymar vẫn còn hợp đồng với CLB thời thơ ấu của mình là Santos đến cuối năm 2026, sau khi gia hạn hợp đồng thêm một năm vào tháng 12 năm ngoái. Nhưng The Athletic là tờ báo đầu tiên đưa tin về động thái anh có thể chuyển sang thi đấu tại MLS. Mới nhất, nguồn tin mà phóng viên Nathalia Ferrao của ESPN biết được, FC Cincinnati đã liên hệ với người đại diện của cựu ngôi sao Barcelona và Paris Saint-Germain để thăm dò sự quan tâm của anh, và cũng mở các cuộc thảo luận sơ bộ về việc chuyển nhượng. Cuộc thăm dò này tập trung vào việc liệu ngôi sao 34 tuổi có cân nhắc chuyển đến MLS hay không, cũng như khung tài chính cần thiết để tạo điều kiện cho một bản hợp đồng chất lượng cao.

Đây không phải là lần đầu tiên Neymar được liên hệ đến MLS chơi bóng. Đầu năm 2025, anh được cho có cơ hội gia nhập Inter Miami để sát cánh bên cạnh 2 người bạn thân Lionel Messi và Luis Suarez, kỳ vọng có thể tái hiện lại bộ 3 tấn công khét tiếng “MNS” ở Barcelona. Tuy nhiên, HLV của Inter Miami, Javier Mascherano khi đó đã loại trừ khả năng này vì lo ngại vấn đề thể trạng của Neymar, trong bối cảnh CLB thay đổi chiến lược trẻ hóa hơn là cố gắng làm đẹp đội hình bởi những ngôi sao “xế chiều”.

Được biết, mọi quyết định liên quan đến tương lai của Neymar dự kiến ​​sẽ được hoãn lại cho đến sau khi World Cup 2026 kết thúc, bất kể chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của đội tuyển Brazil có cơ hội tham dự hay không. Neymar chưa được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Brazil, đội từng 5 lần vô địch World Cup, kể từ tháng 10-2023. HLV trưởng đội tuyển Brazil, Carlo Ancelotti đã nhiều lần khẳng định rằng Neymar sẽ được xem xét lựa chọn vào đội hình World Cup nếu anh hoàn toàn khỏe mạnh.

Neymar vắng mặt trong đội hình Santos hai tuần qua do chấn thương đầu gối, rắc rối khiến anh chỉ có 6 lần ra sân trong năm 2026 - ghi được 3 bàn thắng và 3 pha kiến ​​tạo. Tuy nhiên, tân HLV Cuca của Santos cho biết hôm thứ Ba rằng Neymar đã trải qua phẫu thuật đầu gối trong thời gian nghỉ thi đấu quốc tế để “sẵn sàng” cho World Cup vào tháng 6.

HUY KHÔI