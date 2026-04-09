Luis Suarez sẵn sàng trở lại đội tuyển Uruguay dự World Cup

Tiền đạo kỳ cựu Luis Suarez cho biết sẵn sàng rút lại quyết định giải nghệ nếu đội tuyển quốc gia Uruguay muốn anh tham dự World Cup 2026. Ngôi sao 39 tuổi khẳng định anh sẽ không bao giờ quay lưng lại với đất nước mình.

Suarez tuyên bố kết thúc sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia Uruguay vào tháng 9-2024, với tư cách là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại - 69 bàn thắng trong 143 trận đấu suốt 17 năm. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn với tờ Diario Ovación của Uruguay tuần này, tiền đạo của Inter Miami chia sẻ: “Rõ ràng, đội tuyển quốc gia luôn là điều bạn muốn. Bạn bắt đầu nghĩ về điều đó ngay hôm nay, cân nhắc kỹ lưỡng, và với World Cup sắp đến, nếu họ cần bạn... bạn sẽ làm gì? Tôi sẽ không bao giờ nói không với đất nước mình, tôi sẽ không bao giờ nói không với đất nước mình”.

“Tôi giải nghệ khỏi đội tuyển quốc gia để nhường chỗ cho những cầu thủ khác, và bởi vì tôi cảm thấy đã đến lúc tôi không còn hữu ích cho đội nữa. Nhưng nếu họ cần tôi, tôi sẽ không bao giờ nói không với đội tuyển quốc gia. Điều đó là không thể - chừng nào tôi vẫn còn thi đấu, chừng nào tôi vẫn còn hoạt động”.

Cựu sao Liverpool, Barcelona và Atleticho Madrid tiết lộ quyết định kết thúc sự nghiệp quốc tế thật sự khó khăn, vì nó dần làm giảm đi niềm đam mê của anh với môn thể thao này. “Bạn duy trì khát vọng, niềm đam mê bóng đá được thúc đẩy bởi mục tiêu và ước mơ, và bạn luôn mơ ước được là một phần của đội tuyển quốc gia”, Suarez nói thêm. “Rõ ràng, tôi đã đưa ra quyết định giải nghệ vì nhiều lý do, nhưng kể từ khi tôi rời đi, ngọn lửa đam mê bóng đá đã giảm đi một chút”.

Hiện tại, Suarez vẫn tập trung vào việc tìm kiếm thành công cùng Inter Miami. Anh đã ghi bàn trong trận hòa 2-2 với Austin FC hôm thứ Bảy, đó là bàn thắng đầu tiên của anh trong mùa giải MLS 2026. HLV trưởng của Miami, Javier Mascherano sau đó đã ca ngợi màn trình diễn của cựu tiền đạo Barcelona, ​​người đã ký hợp đồng mới có thời hạn một năm để tiếp tục gắn bó với CLB vào tháng 12 năm ngoái: “Tôi nghĩ Luis đã chơi xuất sắc, cậu ấy vẫn đang đóng vai trò quan trọng trong đội…”.

HUY KHÔI