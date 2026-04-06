PSV vô địch Hà Lan năm thứ 3 liên tiếp

PSV Eindhoven đã chính thức đăng quang chức vô địch Hà Lan mùa giải thứ 3 liên tiếp vào Chủ nhật, khi đối thủ cạnh tranh gần nhất của họ Feyenoord không thể giành chiến thắng trên sân Volendam.

Trận hòa không bàn thắng của Feyenoord giúp PSV, đội đã thắng Utrecht 4-3 trên sân nhà vào thứ Bảy, nắm giữ vị trí dẫn đầu không thể san lấp khi chỉ còn 5 trận đấu nữa trong mùa giải Eredivisie 2025-2026. PSV đã có 71 điểm sau 29 trận đấu vào thứ Bảy, có nghĩa là Feyenoord phải thắng để giữ vững hy vọng mong manh của mình, nhưng trận hòa trên sân Volendam đã khiến họ chỉ có 54 điểm - kém 17 điểm.

Chiến thắng của PSV đã tạo nên những màn ăn mừng ngay lập tức trên đường phố Eindhoven, nơi người hâm mộ đã chờ đợi với hy vọng Feyenoord sẽ thất bại. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử PSV giành 3 chức vô địch liên tiếp - họ từng giành 4 chức vô địch liên tiếp từ năm 1986 đến 1989, và tái lập điều tương tự từ năm 2005 đến 2008. Kết quả cuối tuần giúp PSV trở thành đội giành chức vô địch Eredivisie sớm nhất tính theo ngày dương lịch (vượt qua kỷ lục trước đó của chính họ thiết lập vào ngày 8-4-1978). Đây cũng là chức vô địch Eredivisie nhanh nhất về số trận đã chơi kể từ Feyenoord mùa giải 1998-1999.

Hiện tại, PSV đang sở hữu tổng cộng 27 danh hiệu vô địch quốc gia, chỉ kém Ajax Amsterdam với 36 danh hiệu. Tuy nhiên, đây là danh hiệu thứ 24 của PSV kể từ khi Eredivisie được thành lập vào mùa giải 1956-1957, và là danh hiệu thứ 12 kể từ đầu thế kỷ 21 - nhiều hơn bất kỳ đội nào khác kể từ năm 2001, Ajax đứng thứ 2 trong danh sách này với 9 chức vô địch.

PSV sẽ được trao cúp vô địch vào thứ Ba tại một buổi lễ ở sân vận động Philips. Một vết nhơ trong lễ ăn mừng của họ là chấn thương dây chằng chéo trước mà đội trưởng Jerdy Schouten gặp phải trong trận đấu với FC Utrecht, điều này đồng nghĩa với việc tiền vệ 29 tuổi này sẽ bỏ lỡ World Cup vào tháng 6.

HUY KHÔI