UEFA Conference League: Mateta truyền cảm hứng giúp Palace thắng đậm Fiorentina

Jean-Philippe Mateta đã chơi một trận đấu tuyệt vời, trong lần đầu tiên đá chính kể từ khi thương vụ chuyển đến AC Milan đổ bể hồi tháng 1, giúp Crystal Palace giành chiến thắng 3-0 trước Fiorentina trong trận lượt đi tứ kết Conference League.

Mateta đã thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 24 sau khi Evann Guessand bị hậu vệ Dodo của Fiorentina phạm lỗi. Tiền đạo người Pháp cũng góp phần vào bàn thắng thứ 2 của Palace chỉ 7 phút sau đó, khi Tyrick Mitchell dứt điểm thành công sau khi cú sút cận thành của Mateta bị thủ môn David de Gea của Fiorentina cản phá. “Tôi vẫn luôn nỗ lực hết mình, và tôi luôn ở đây để hướng tới chiến thắng”, Mateta nói với TNT Sports. “Thật là một đêm tuyệt vời. Đã lâu rồi tôi không được ra sân, không được đá chính. Tôi đã mơ về việc ghi bàn nhiều đêm liền. Và tôi đã làm được, tôi rất hạnh phúc. Hôm nay chúng ta đã làm được. Mọi chuyện chưa kết thúc, chúng ta còn một trận đấu nữa ở Italy”.

Fiorentina dù đã phản công sau giờ nghỉ với cú sút trúng cột dọc của Giovanni Fabbian ở phút 51, và khiến thủ môn Dean Henderson thực hiện 2 pha cứu thua ngay trước phút thứ 60. Tuy nhiên, Ismaila Sarr đã đảm bảo cho Palace một vị thế mạnh mẽ để tiến vào Tuscany tuần tới khi anh đánh đầu ghi bàn ở phút 90.

Một trong 2 đội Palace hoặc Fiorentina sẽ phải đối đầu với Shakhtar Donetsk hoặc AZ Alkmaar của Hà Lan ở bán kết. Đội bóng Ukraine, Shakhtar đã đánh bại AZ Alkmaar 3-0 với tất cả các bàn thắng đều được ghi muộn. Pedrinho ghi bàn mở tỷ số ở phút 72, tiếp theo là cú đúp nhanh chóng của Alisson Santana khi trận đấu chỉ còn 10 phút.

CLB Tây Ban Nha, Rayo Vallecano chỉ còn một bước nữa là được chơi ở bán kết cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử sau chiến thắng 3-0 trước AEK Athens. Tiền vệ cánh người Morocco, Ilias Akhomach mở tỷ số ở phút thứ 2 tại ngoại ô Madrid sau đường chuyền của Alvaro Garcia. Unai Lopez ghi bàn thắng thứ 2 từ một pha bóng bật ra ngay trước giờ nghỉ, và đội trưởng Isi Palazon ghi bàn thắng thứ 3 từ chấm phạt đền ở phút 74. Đội thắng sẽ gặp Mainz hoặc Strasbourg.

Mainz đã đánh bại đội bóng Strasbourg với tỷ số 2-0, qua đó duy trì thành tích bất bại trên sân nhà mùa này tại giải đấu với 6 chiến thắng sau 6 trận.

