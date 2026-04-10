Sáu nữ trọng tài chính tham gia điều hành World Cup 2026

FIFA vừa công bố danh sách 52 trọng tài chính cho World Cup, trong đó có 6 trọng tài nữ, sẽ điều hành các trận đấu tại World Cup 2026, sự kiện bóng đá toàn cầu diễn ra từ ngày 11-6 đến ngày 19-7 tại Mỹ, Canada và Mexico.

Trọng tài nữ lần đầu điều hành các trận đấu World Cup nam là tại Qatar 2022.

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cũng sẽ chọn 88 trọng tài biên và 30 trọng tài video, đến từ tất cả 6 Liên đoàn châu lục và 50 Liên đoàn thành viên. “Các trọng tài được lựa chọn là những người giỏi nhất thế giới”, Pierluigi Collina, Trưởng Ban trọng tài của FIFA, cho biết. “Họ là một phần trong nhóm trọng tài lớn hơn đã được xác định và giám sát trong 3 năm qua. Họ đã tham dự các hội thảo và điều hành các trận đấu tại các giải đấu của FIFA. Ngoài ra, thành tích của họ khi tham gia điều hành các trận đấu trong trong nước và quốc tế cũng được đánh giá thường xuyên”.

World Cup 2026 sẽ là giải đấu lớn nhất trong lịch sử, với 48 đội tham gia và 104 trận đấu. Vì vậy, số lượng 52 trọng tài chính là nhiều hơn 41 người so với Qatar 2022, kỳ giải 32 đội cuối cùng và thi đấu 64 trận. “Việc 6 nữ trọng tài được lựa chọn tiếp tục xu hướng đã bắt đầu từ 4 năm trước tại Qatar khi chúng tôi hướng đến việc phát triển hơn nữa công tác trọng tài nữ”, Collina nhấn mạnh việc có 3 nữ trọng tài chính trong số 6 nữ trọng tài đã tham gia điều hành các trận đấu vào năm 2022.

Cũng theo Collina, tất cả các trọng tài sẽ tập trung tại Miami (Mỹ) hơn 10 ngày trước giải để bắt đầu công việc chuẩn bị: “Các trọng tài được lựa chọn đã và sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ các chuyên gia thể lực và đội ngũ y tế của chúng tôi, bao gồm cả các nhà vật lý trị liệu và tâm lý. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng họ ở trong tình trạng thể chất và tinh thần tối ưu khi đến Miami vào ngày 31-5”.

