Ancelotti cho Neymar 2 tháng để chứng tỏ

HLV Carlo Ancelotti của đội tuyển Brazil đã để ngỏ khả năng Neymar giành được một suất trong đội hình 26 người tham dự World Cup 2026, nói rằng tiền đạo 34 tuổi có thời hạn đến sát giải để chứng minh bản thân có những phẩm chất cần thiết.

HLV Carlo Ancelotti đã để ngỏ khả năng Neymar giành được suất dự World Cup 2026.

Neymar, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển Brazil với 79 bàn thắng, không thi đấu cho đội tuyển quốc gia kể từ khi dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng vào tháng 10-2023, và đã gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định kể từ khi trở lại Santos năm ngoái. Mùa giải này cũng không mấy lạc quan, Neymar chỉ có 6 lần ra sân trong năm 2026 - ghi được 3 bàn thắng và 3 pha kiến ​​tạo - và vắng mặt trong đội hình Santos 2 tuần qua do chấn thương đầu gối, khiến anh bị loại khỏi đội hình Brazil trong các trận giao hữu hồi tháng trước với Pháp và Croatia.

Neymar gần đây cũng thừa nhận, những rắc rối về thể trạng khiến cơ hội dự World Cup của anh mờ nhạt dần. Còn sau trận thua 2-1 của Brazil trước Pháp ở Boston (Mỹ) vào tháng trước, phản ứng khi người hâm mộ hô vang tên Neymar, Ancelotti đã nhấn mạnh rằng sự chú ý nên tập trung vào các cầu thủ hiện được lựa chọn. Tuy nhiên, Ancelotti mới đây nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Pháp, L'Equipe rằng tiền đạo của Santos vẫn nằm trong kế hoạch của ông khi đánh giá các lựa chọn trước thềm World Cup.

“Neymar là một tài năng tuyệt vời, và việc mọi người nghĩ rằng cậu ấy có thể giúp chúng tôi giành chiến thắng tại World Cup sắp tới là điều bình thường”, Ancelotti chia sẻ. “Hiện tại, cậu ấy đang được Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF), cùng tôi đánh giá, và cậu ấy vẫn còn 2 tháng để chứng minh rằng mình có đủ phẩm chất để thi đấu tại World Cup sắp tới. Sau chấn thương đầu gối, Neymar đã trở lại rất tốt - cậu ấy đang ghi bàn. Cậu ấy cần tiếp tục theo hướng này và cải thiện thể lực. Tôi nghĩ cậu ấy đang đi đúng hướng”.

Tại World Cup 2026, diễn ra từ ngày 11-6 đến ngày 19-7 tại Mỹ, Canada và Mexico, đội tuyển Brazil nằm ở bảng C cùng với Morocco, Haiti và Scotland. Nỗ lực săn tìm chức vô địch thế giới thứ 6 của Selecao sẽ bắt đầu vào ngày 13-6 tại sân vận động New Jersey.

HUY KHÔI