Aaron Ramsey chính thức giải nghệ

Aaron Ramsey giải nghệ ở tuổi 35 sau khi gầy dựng danh tiếng cùng tuyển xứ Wales và Arsenal.

Ramsey bắt đầu sự nghiệp tại Cardiff trước khi chuyển đến Arsenal vào năm 2008. Anh đã giành được 3 chức vô địch FA Cup trong 11 mùa giải ở đó, ghi bàn thắng quyết định trong 2 trận chung kết. Ramsey sau đó chơi cho Juventus và Nice trước khi trở lại Cardiff vào năm 2023, rồi gia nhập Pumas vào tháng 7 năm ngoái. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn thi đấu bị gián đoạn bởi chấn thương, anh đã nói lời chia tay và đã không có CLB nào kể từ đó. “Đây không phải là một quyết định dễ dàng. Sau nhiều cân nhắc, tôi đã quyết định giải nghệ khỏi bóng đá”, Ramsey nói trong một tuyên bố, đồng thời cảm ơn người hâm mộ xứ Wales và các CLB mà anh đã khoác áo trong sự nghiệp.

Ramsey được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của xứ Wales, ghi 21 bàn thắng trong 86 lần ra sân và đại diện cho quốc gia của mình tại 3 giải đấu lớn. Anh đã giúp xứ Wales lọt vào bán kết Euro 2016, nơi họ để thua nhà vô địch cuối cùng là Bồ Đào Nha. Lần khoác áo đội tuyển quốc gia cuối cùng của cựu sao Arsenal là vào năm 2024. Ramsey đã bị bỏ qua trong danh sách tham dự trận play-off World Cup gần đây với Bosnia & Herzegovina. Thất bại trong trận đấu đó đã chấm dứt hy vọng về một vòng chung kết World Cup 2026, sân khấu lớn nhất mà anh từng hy vọng sẽ có lần cuối góp mặt.

“Tôi rất vinh dự được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển xứ Wales và trải nghiệm rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời”, anh chia sẻ. “Điều đó sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự đóng góp to lớn của tất cả các HLV mà tôi từng thi đấu dưới quyền và toàn thể nhân viên đã giúp đỡ tôi bằng nhiều cách. Gửi đến ‘Bức tường Đỏ’, các bạn đã luôn bên tôi trong những lúc khó khăn và thuận lợi! Các bạn đã ở bên tôi trong những lúc thăng trầm, và các bạn là một phần thiết yếu và không thể thiếu trong thành công của chúng tôi. Tôi không thể cảm ơn các bạn đủ. Chúng ta đã cùng nhau trải qua mọi thứ và thật vinh dự khi được đại diện cho các bạn”.

HUY KHÔI