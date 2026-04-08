Huyền thoại của bóng đá Romania, Lucescu qua đời ở tuổi 80

Mircea Lucescu, huyền thoại bóng đá Romania - người đã giành được nhiều danh hiệu cả với tư cách cầu thủ và HLV - đã qua đời vào thứ Ba, gần 2 tuần sau khi ông không thể dẫn dắt đội tuyển nước nhà đến với World Cup 2026. Ông hưởng thọ 80 tuổi.

Huyền thoại Mircea Lucescu đã qua đời vào thứ Ba hưởng thọ 80 tuổi.

Bệnh viện Cấp cứu Đại học Bucharest xác nhận tin buồn về cái chết của ông Lucescu vào thứ Ba. Ông đã nhập viện sau khi được cho là bị đau tim vào sáng thứ Sáu tuần trước. “Ông Mircea Lucescu là một trong những HLV và cầu thủ bóng đá Romania thành công nhất, người đầu tiên đưa đội tuyển quốc gia Romania giành vé tham dự Giải vô địch châu Âu năm 1984”, bệnh viện cho biết trong một tuyên bố. “Toàn bộ các thế hệ người Romania lớn lên với hình ảnh của ông trong trái tim họ, như một biểu tượng quốc gia”.

Lucescu có sự nghiệp huấn luyện lâu dài kéo dài gần nửa thế kỷ, từ cuối những năm 1970 đến vòng loại World Cup 2026. Ông vừa trải qua nhiệm kỳ thứ 2 dẫn dắt đội tuyển quốc gia Romania, cho đến khi từ chức vào thứ Năm tuần trước sau khi bị ốm trong buổi tập. Ba ngày trước đó, Romania đã bỏ lỡ cơ hội giành vé tham dự World Cup sau khi thua Thổ Nhĩ Kỳ trong trận bán kết play-off. Với tư cách là cầu thủ, Lucescu từng là đội trưởng đội tuyển quốc gia tại World Cup 1970.

Sự nghiệp huấn luyện của Lucescu nổi bật với 12 năm dẫn dắt Shakhtar Donetsk, nơi ông xây dựng một đội bóng thường xuyên góp mặt tại Champions League và giành chức vô địch UEFA Cup năm 2009. Lucescu từng dẫn dắt Pisa, Brescia, Reggiana và Inter Milan ở Italy và được người dân miền bắc nước này nhớ đến với sự yêu mến, đặc biệt là tại Brescia - nơi ông ký hợp đồng với 4 người đồng hương nổi tiếng của mình, bao gồm cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của Romania, Gheorghe Hagi. Ông cũng từng dẫn dắt Zenit St. Petersburg hay Dynamo Kyiv…

Trên đấu trường quốc tế, Lucescu từng dẫn dắt cả đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiệm kỳ thứ hai của ông với tuyển Romania bắt đầu vào năm 2024, 38 năm sau lần đầu tiên ông rời đội tuyển quốc gia. Trận đấu cuối cùng của ông là trận thua trước Thổ Nhĩ Kỳ.

HUY KHÔI