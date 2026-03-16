UEFA xác nhận hủy trận Finalissima giữa Tây Ban Nha và Argentina

UEFA thông báo vào Chủ nhật về quyết định hủy bỏ trận Chung kết Liên lục địa giữa Tây Ban Nha và Argentina. Các bên liên quan đã không đạt được thỏa thuận về địa điểm thi đấu, viện dẫn lý do chiến tranh đang diễn ra và tình hình địa chính trị ở Trung Đông.

Trận cầu thú vị giữa Lamine Yamal và Leo Messi đã không thành hiện thực

Trận Chung kết Liên lục địa (Finalissima) năm 2026, giữa nhà vô địch EURO 2024 Tây Ban Nha và nhà vô địch CONMEBOL Copa America 2024 Argentina, đã bị hủy bỏ sau các cuộc đàm phán kéo dài nhưng không có kết quả. Kế hoạch tổ chức trận đấu tại Qatar vào ngày 27-3 đã thất bại do tình hình chính trị hiện tại trong khu vực, làm tan biến hy vọng tổ chức trận đấu tại một quốc gia nổi tiếng với các sự kiện đẳng cấp thế giới.

UEFA bày tỏ sự thất vọng sâu sắc rằng hoàn cảnh đã tước đi cơ hội tranh tài cho chiếc cúp danh giá này của các đội bóng, đồng thời cảm ơn chính quyền Qatar vì những nỗ lực của họ. Mặc dù đã xem xét nhiều phương án khác nhau, bao gồm viêc trận đấu tại sân Santiago Bernabeu ở Madrid với tỷ lệ khán giả chia đều cho 2 phía, hoặc tiến hành thể thức thi đấu hai lượt trận (lượt đi ở Madrid ngày 27-3, lượt về ở Buenos Aires trước Copa America 2028), và cuối cùng là tổ chức 1 trận cầu riêng lẻ tại địa điểm trung lập ở châu Âu vào ngày 27 hoặc 30-3, nhưng không phương án nào được Argentina chấp thuận.

Sau khi bác bỏ những đề xuất này, Argentina đưa ra một thời điểm tổ chức sau World Cup 2026 vốn không khả thi đối với Tây Ban Nha, sau đó Argentina nhất quyết chỉ chọn ngày 31-3, thời điểm được đánh giá không phù hợp với lịch thi đấu quốc tế của phía Tây Ban Nha. Tờ Marca kết luận: “Khi các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc, UEFA buộc phải đưa ra quyết định cuối cùng: hủy bỏ Finalissima 2026”,

UEFA đã gửi lời cảm ơn đến Real Madrid CF, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và các nhà tổ chức Qatar vì sự hợp tác của họ trong thời gian gấp rút chuẩn bị. Cả Liên đoàn bóng đá châu Âu và Nam Mỹ đều rất tiếc về việc hủy bỏ nhưng vẫn cam kết duy trì tinh thần của giải đấu trong các kỳ tiếp theo.

HOÀNG HÀ