Messi đá chính trong trận giao hữu cuối trước World Cup

Lionel Messi sẽ đá chính cho đội tuyển Argentina trong trận giao hữu với Zambia vào thứ Ba, đây là trận đấu cuối cùng trên sân nhà của nhà đương kim vô địch thế giới trước khi họ bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2026.

Messi chỉ vào sân từ băng ghế dự bị ở hiệp 2 trong chiến thắng nhạt nhòa 2-1 trước Mauritania vào ngày 27-3 tại sân La Bombonera. Tuy nhiên, HLV trưởng của đội tuyển Argentina, Lionel Scaloni cho biết siêu sao 38 tuổi sẽ dẫn dắt đội hình mạnh nhất trong trận đấu với Zambia. “Vâng, tôi nghĩ cậu ấy sẽ đá chính ngay từ đầu trận đấu vào ngày mai với Zambia”, Scaloni nói.

Messi chưa chính thức xác nhận kế hoạch tham dự World Cup sau khi đã đóng góp trọn vẹn vào chiến dịch vòng loại của Argentina. Scaloni cho biết ông kỳ vọng cầu thủ từng 8 lần đoạt Quả bóng vàng sẽ có mặt trong đội hình tham dự World Cup lần thứ 6 kỷ lục của cá nhân anh. “Điều quan trọng là cậu ấy đến và tận hưởng World Cup - mà về lý thuyết, sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của cậu ấy”, Scaloni nói về Messi. “Tôi nghĩ không chỉ người Argentina muốn xem Leo thi đấu, mà tất cả mọi người đều muốn xem cậu ấy. Họ muốn thấy cậu ấy tập luyện, thấy cậu ấy thi đấu, và đó là điều tất cả chúng ta đều mong muốn. Chúng tôi muốn cậu ấy tận hưởng nó, bởi vì sau này, bạn sẽ thực sự nhớ cảm giác được chơi ở những sự kiện như thế này”.

Scaloni cho biết sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình vào thứ Ba: “Hầu hết các cầu thủ mà chúng ta biết rõ sẽ ra sân. Đây sẽ là bài kiểm tra cuối cùng. Sau đó, chúng tôi sẽ thực hiện một số thay đổi để xem xét một số cầu thủ trẻ hơn, nhưng ý tưởng là sẽ tung ra đội hình quen thuộc nhất. Tôi tin chắc rằng trình độ thi đấu của đội không như những gì chúng ta đã thấy ở trận gặp Mauritania. Nếu chúng ta thấy đội không đạt yêu cầu, chúng ta sẽ tìm kiếm những lựa chọn khác. Nhưng họ xứng đáng nhận được sự tin tưởng”.

Scaloni đã gửi danh sách sơ bộ 55 cầu thủ cho Liên đoàn bóng đá Argentina, và đội hình 26 người cuối cùng sẽ được xác nhận vào cuối tháng 5. “Tôi đã có danh sách khá đầy đủ, nhưng nếu trình độ thi đấu không đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ có biện pháp để đảm bảo mang đến đội hình tốt nhất có thể - chúng tôi đang hướng tới sự hoàn hảo nhất có thể”, ông nói.

