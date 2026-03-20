Iran không tẩy chay World Cup

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, Mehdi Taj.

Việc đội tuyển quốc gia Iran tham dự vòng chung kết World Cup 2026, được đồng tổ chức vào mùa hè này bởi Mỹ, Mexico và Canada, đang bị đặt dấu hỏi sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào nước này vào cuối tháng 2, dẫn đến hàng loạt các cuộc trả đũa sau đó. Nhưng Mehdi Taj cho biết: “Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho World Cup. Chúng tôi sẽ tẩy chay Mỹ, nhưng chúng tôi sẽ không tẩy chay World Cup”.

Phát ngôn được đưa ra sau những tiết lộ được cho là của Mehdi Taj đăng tải trên tài khoản X của Đại sứ quán Iran tại Mexico hôm thứ Ba vừa qua, trong đó ông nói rằng đang “đàm phán” với FIFA để chuyển các trận đấu của đội tuyển Iran đến Mexico. Theo lịch bốc thăm trước đó, đội tuyển Iran dự kiến ​​sẽ thi đấu cả 3 trận vòng bảng tại Mỹ.

Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, FIFA cho biết họ “thường xuyên liên lạc với tất cả các Liên đoàn thành viên tham gia, bao gồm cả Iran, để thảo luận về kế hoạch cho World Cup 2026. FIFA mong muốn tất cả các đội tham gia sẽ thi đấu theo lịch trình đã được công bố vào ngày 6-12-2025”. Mới nhất, Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino lần đầu tiên công khai đề cập đến xung đột ở Trung Đông sau khi kết thúc cuộc họp Hội đồng FIFA hôm thứ Năm: “FIFA mong muốn tất cả các đội tham gia World Cup sẽ thi đấu trên tinh thần fair play và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi đã có lịch thi đấu. Chúng tôi sẽ sớm xác nhận 48 đội tham dự và chúng tôi muốn World Cup diễn ra theo đúng kế hoạch”.

Tuy nhiên, ngay cả khi các trận đấu vòng bảng của Iran được dời địa điểm sang Mexico, vẫn sẽ có vấn đề với các trận đấu loại trực tiếp tiếp theo. Ví dụ, nếu Iran và Mỹ đứng thứ 2 trong bảng đấu của họ, 2 đội sẽ gặp nhau tại sân vận động AT&T ở Arlington, Texas, vào ngày 3-7. Việc dời lịch thi đấu sẽ là điều chưa từng có tiền lệ khi còn chưa đầy 3 tháng nữa là World Cup bắt đầu.

Hãng thông tấn Fars cũng dẫn lời ông Taj hôm thứ Tư cho biết Iran dự định tiếp tục các trận giao hữu với Nigeria và Costa Rica tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng này.

HUY KHÔI