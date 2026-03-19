Messi chạm mốc bàn thắng thứ 900 trong sự nghiệp

Lionel Messi đã trở thành cầu thủ nam thứ 2 trong lịch sử ghi được 900 bàn thắng trong các trận đấu chính thức, sau khi anh ghi bàn trong trận lượt về vòng bảng CONCACAF Champions Cup của Inter Miami gặp Nashville SC vào thứ Tư.

Đội trưởng đội tuyển Argentina đã sánh ngang với Cristiano Ronaldo khi trở thành 2 cầu thủ nam duy nhất đạt được cột mốc này, khi tiền đạo người Bồ Đào Nha đạt được thành tích tương tự vào tháng 9-2024. Sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ 900 trong 2 trận đấu gần đây, Messi đã không lãng phí thời gian trong trận lượt về, nhận được đường chuyền trong vòng cấm, ngoặt bóng sang trái và tung cú sút chéo góc ghi bàn giúp Inter Miami sớm vươn lên dẫn trước.

Messi cần 1.142 trận để đạt mốc 900 bàn thắng, trong khi Ronaldo cần 1.236 trận để đạt được cột mốc này. Huyền thoại quá cố người Brazil, Pele đứng thứ 3 trong danh sách mọi thời đại với 765 bàn thắng... Trong số các cầu thủ đang thi đấu, Robert Lewandowski của Barcelona đứng thứ 3 sau Ronaldo và Messi với 690 bàn thắng.

Messi bước vào trận đấu hôm thứ Tư với 899 bàn thắng kể từ khi ra mắt chuyên nghiệp với Barcelona vào ngày 16-10-2004. Phần lớn số bàn thắng của siêu sao 38 tuổi đến từ thời gian anh thi đấu ở Tây Ban Nha với Barcelona, ​​tổng cộng 672 bàn, trước khi bổ sung thêm 32 bàn thắng cho Paris Saint-Germain và 81 bàn thắng cho Inter Miami. Trên đấu trường quốc tế, nhà vô địch World Cup đã ghi được 115 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Argentina. Năm sung sức nhất trong sự nghiệp của Messi là năm 2012, khi anh ghi tổng cộng 91 bàn thắng cho Barcelona và Argentina.

Những nỗ lực ghi bàn gần đây đã giúp Messi giành Chiếc giày vàng MLS 2025, với 29 bàn thắng trong suốt mùa giải thường niên, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải đấu. Anh cũng giành được giải Cầu thủ xuất sắc nhất MLS 2025, trở thành cầu thủ đầu tiên giành được giải thưởng này 2 năm liên tiếp. Với phong độ này, và sau khi gian hạn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2028, cầu thủ từng 8 lần giành Quả bóng vàng cho thấy sẵn sàng cuộc đua chạm đến cột mốc 1.000 bàn thắng với Ronaldo - người có 965 bàn nhưng hiện đã bước sang tuổi 41.

HUY KHÔI