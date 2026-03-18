Neymar bất mãn Ancelotti khi bị loại khỏi danh sách đội tuyển Brazil

Neymar chưa khoác áo Selecao kể từ tháng 10-2023

Đội tuyển quốc gia Brazil vừa công bố danh sách đội hình mới nhất. Vinicius trở thành trụ cột trên hàng công, Endrick trở lại. Đội bóng của Ancelotti sẽ thi đấu giao hữu với Pháp và Croatia trong đợt tập trung quốc tế sắp tới và Neymar, người chưa khoác áo Selecao kể từ tháng 10-2023, đã không được triệu tập.

Cầu thủ 34 tuổi có vụ chuyển nhượng trị giá 198 triệu bảng vào năm 2017 vẫn là vụ chuyển nhượng đắt giá nhất mọi thời đại, cho biết anh "buồn và thất vọng" khi bị Ancelotti phớt lờ. "Tôi sẽ lên tiếng vì tôi không thể im lặng", anh nói với MadHouseTV sau một trận đấu Kings League. "Rõ ràng, tôi buồn và thất vọng vì không được triệu tập, nhưng sự tập trung của tôi vẫn không thay đổi: Ngày qua ngày, buổi tập này qua buổi tập khác, trận đấu này qua trận đấu khác. Chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình,” anh ám chỉ việc lọt vào đội hình cuối cùng của Ancelotti cho World Cup mùa hè này.

Sự nghiệp của Neymar đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương và anh đã được điền tên vào đội hình sơ bộ của Brazil cho các trận giao hữu trước khi bị loại. Neymar gần đây đã bỏ lỡ một trận đấu của Santos do mệt mỏi cơ bắp kéo dài, nhưng đó là trận đấu mà Ancelotti dự khán, và HLV Italy không có cơ hội xem xét phong độ của ngôi sao lớn nhất Selecao.

Neymar đã phải chịu đựng các vấn đề về mắt cá chân, đầu gối và gân kheo tái phát, làm cản trở nghiêm trọng bất kỳ đà ổn định nào trong vài năm qua. Nhưng Neymar vẫn là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Brazil, với 79 bàn thắng trong 128 trận đấu và đã có những khoảnh khắc tỏa sáng cho CLB thời thơ ấu của mình.

Sự cạnh tranh cho một vị trí ở khu vực tấn công rất khốc liệt, vì vậy Neymar cần phải thuyết phục cựu HLV Real Madrid, Ancelotti, về phong độ của mình trong những tuần tới. Khi được hỏi về việc Neymar bị loại, Ancelotti nói: “Neymar có thể đã có mặt ở World Cup. Tại sao tôi không triệu tập cậu ấy bây giờ? Vì cậu ấy chưa đạt 100% phong độ và hiện tại, chúng ta cần những cầu thủ có thể trạng hoàn hảo. Danh sách đội hình cuối cùng sẽ là một câu chuyện khác; cậu ấy phải tiếp tục tập luyện và có thời gian thi đấu để đạt được thể trạng tốt nhất”.

Ancelotti tiếp tục: “Lý do cho danh sách này là vì nó phụ thuộc rất nhiều vào các cầu thủ, rõ ràng là vậy. Đây là đội hình được tạo ra với những cầu thủ có thể trạng 100% chứ không phải là tiêu biểu, bởi vì chúng ta có những cái tên quan trọng như Militao, Bruno Guimaraes, Estevao, Rodrygo... mà tôi chúc họ sớm bình phục.

“Đây là danh sách những người có thể trạng tốt, bởi vì chúng ta muốn chơi hai trận đấu rất quan trọng, cường độ cao với thời gian nghỉ rất ngắn, bao gồm cả thời gian di chuyển. Có tính đến vị trí của một số cầu thủ mà tôi chưa biết, như Ibanez, Bremer, Rayan, Danilo, Gabriel Sara... đây là cơ hội cuối cùng để gặp gỡ họ và lập ra đội hình cuối cùng rõ ràng nhất”.

Do thể trạng liên tục gặp vấn đề, Neymar gần đây đã nói về khả năng giải nghệ. Khi được CazeTV hỏi về kế hoạch tương lai, anh nói: "Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra từ bây giờ. Có thể đến tháng 12 tôi muốn giải nghệ. Tôi sống từng năm một. Năm nay rất quan trọng không chỉ đối với Santos, mà còn đối với đội tuyển quốc gia Brazil và cả với tôi nữa".

HOÀNG HÀ