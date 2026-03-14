Đồng chủ nhà World Cup mất 2 ngôi sao trong vài ngày

Đội tuyển Mexico, một trong 3 quốc gia đồng chủ nhà World Cup 2026, vừa phải chịu thêm một tổn thất lớn về lực lượng khi tiền vệ Marcel Ruiz bị loại khỏi giải đấu.

CLB Toluca thông báo hôm thứ Sáu rằng Ruiz đã bị rách dây chằng chéo trước và sụn chêm ở đầu gối phải. Ngôi sao 25 tuổi dính chấn thương trong hiệp một trận đấu thuộc khuôn khổ CONCACAF Champions Cup giữa Toluca và San Diego FC MLS hôm thứ Năm. Ruiz được thay ra ở phút thứ 40 của trận đấu và được nhìn thấy rời sân với đá chườm trên chân phải sau tiếng còi mãn trận.

“Cầu thủ của chúng tôi, Marcel Ruiz, bị rách dây chằng chéo trước và sụn chêm ở đầu gối phải trong trận lượt đi vòng 16 đội CONCACAF Champions Cup tại San Diego”, Toluca cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu. “Tiền vệ của chúng tôi sẽ trải qua phẫu thuật trong những ngày tới, và thời gian hồi phục của anh ấy sẽ phụ thuộc vào tiến trình”.

Ruiz chắc chắn có một suất trong đội tuyển Mexico tham dự World Cup, và đã đá chính cả 3 trận đấu đầu tiên của năm 2026 dưới thời HLV Javier Aguirre. Tin này là một cú sốc nữa đối với Aguirre sau khi thủ môn Luis Angel Malagon của Club America, một cầu thủ chắc chắn khác trong đội tuyển Mexico, bị đứt gân Achilles hồi đầu tuần này và cũng phải nói lời chia tay World Cup.

Ngoài ra, hiện đang có rất nhiều nhân tố quan trọng của đội tuyển Mexico như Edson Alvarez, Rodrigo Huescas, Cesar Montes, Mateo Chavez, Gilberto Mora và Cesar Huerta vẫn đang trong hồi phục sau chấn thương ngắn hạn, khiến rất nhiều vị trí trong đội hình Mexico vẫn còn bỏ ngỏ.

Đội tuyển Mexico sẽ chuẩn bị cho World Cup bằng các trận giao hữu vào cuối tháng này, với Bồ Đào Nha vào ngày 28-3, và Bỉ vào ngày 31-3. Mexico là đồng chủ nhà của World Cup mùa hè này cùng với Mỹ và Canada. Đội tuyển Mexico sẽ chơi trận khai mạc giải đấu với Nam Phi vào ngày 11-6 tại sân vận động Estadio Azteca ở Mexico City.

HUY KHÔI