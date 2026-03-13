Europa League: Aston Villa cứu vãn danh dự cho bóng đá Anh

Sau khi tất cả 6 đội bóng Anh đều không thắng tại lượt đi vòng 1/8 Champions League, Nottingham Forest cũng đã phải chịu thất bại bất ngờ 0-1 trước Midtjylland ở giải đấu hạng 2 Europa League, thì Aston Villa với chiến thắng 0-1 trước Lille vào thứ Năm là kết quả lạc quan duy nhất.

Ollie Watkins chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài 7 trận khi ấn định chiến thắng 1-0 cho Aston Villa tại Lille.

Tại sân vận động Stade Pierre-Mauroy của Lille, Ollie Watkins chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài 7 trận khi ấn định chiến thắng 1-0, giúp Aston Villa tiến gần hơn đến vòng tứ kết. Bàn thắng trong hiệp 2 của tuyển thủ Anh chỉ là bàn thắng thứ 9 của anh trong một mùa giải cá nhân đáng thất vọng - bao gồm chỉ ghi 2 bàn trong 13 trận gần nhất. Watkins ghi bàn ở phút 61, đón đường chuyền của Emiliano Buendia và tung cú đánh đầu vòng cung qua đầu thủ môn Berke Ozer của Lille.

Nhờ Watkins, đội bóng của HLV Unai Emery - đội đã đánh bại Lille ở tứ kết UEFA Conference League 2024 - sẽ bước vào trận lượt về tại Villa Park với tư cách là ứng cử viên sáng giá hơn để đi tiếp. Aston Villa đã thắng 8 trong 9 trận đấu Europa League mùa giải này, khi họ đang nỗ lực chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 30 năm. Chiến thắng trước Lille là một cú hích lớn trước trận đấu quan trọng với Man.United vào Chủ nhật trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Đội bóng của Emery đã sa sút trong những tuần gần đây, chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất tại Premier League, với 2 trận gần nhất là thất bại cay đắng trước đội cuối bảng Wolves và thua thảm 1-4 trước Chelsea.

“Ollie đang làm việc chăm chỉ và ổn định với nhiệm vụ của mình”, Emery, người có chiến thắng thứ 100 trên cương vị HLV của Aston Villa, đánh giá. “Điều quan trọng nhất là cách chúng tôi đã chơi một trận đấu quan trọng. Chúng tôi biết trận đấu khó khăn như thế nào với bầu không khí mà họ tạo ra ở đây. Đối với họ, việc thi đấu với một đội bóng Anh là một áp lực rất lớn, tạo động lực mạnh mẽ cho đối thủ”.

Midtjylland lần thứ 2 thắng trên sân Nottingham Forest ở Europa League mùa giải này.

Trong khi đó Nottingham Forest đã phải chịu thất bại bất ngờ 0-1 trước Midtjylland ngay trên sân nhà. Đội bóng của HLV Vitor Pereira đã bị choáng váng bởi bàn thắng muộn của Cho Gue-sung tại sân City Ground, khi Forest gục ngã trước đội bóng Đan Mạch lần thứ 2 trong mùa giải này - họ cũng bị đánh bại 2-3 trên sân nhà bởi Midtjylland ở vòng bảng hồi tháng 10, khi còn được dẫn dắt bởi Ange Postecoglou - một trong 4 HLV của Forest cho đến lúc này của mùa giải.

“Thật khó để giải thích. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn. Ngay cả khi hòa, điều đó cũng không công bằng”, Pereira, người đang thấy đội chỉ còn đứng ngay trên khu vực xuống hạng Premier League nhờ hiệu số bàn thắng bại, thất vọng đánh giá. “Họ có 2 cơ hội và họ đã ghi bàn. Nhưng chúng tôi có đủ thời gian và trận đấu vẫn còn đó. Ngay cả cơn mưa cũng chống lại chúng tôi!”.

Giờ đây, Forest buộc phải giành chiến thắng trên sân khách lần đầu tiên ở giải đấu trước đội bóng Đan Mạch trong trận lượt về vào ngày 19-3 để có cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, Midtjylland với phong độ thắng 12 trong 14 trận gần nhất của họ tại các giải đấu châu Âu chắc chắn không cho phép bất kỳ cú sốc nào xảy ra trên sân nhà.

Lorenzo Pellegrini của AS Roma cứu vãn trận hòa 1-1 trong cuộc đối đầu toàn Italy tại Bologna.

Lorenzo Pellegrini của AS Roma đã cứu vãn trận hòa 1-1 trong cuộc đối đầu toàn Italy tại Bologna. Roma - đội đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Serie A với 12 điểm hơn Bologna (đội đang đứng thứ 8) - đã bị dẫn trước khi Federico Bernardeschi ghi bàn ở phút 50 với pha dứt điểm chính xác từ đường chuyền của Jonathan Rowe. Pellegrini vào sân từ băng ghế dự bị và gỡ hòa cho Roma ở phút 71, với pha đệm bóng cận thành sau đường chuyền của Donyell Malen.

Tiền đạo người Brazil, Endrick đã giúp Lyon giành được trận hòa 1-1 trước Celta Vigo vốn chỉ còn 10 người. Javier Rueda của Celta đã dứt điểm thành công từ đường chuyền của Williot Swedberg ở phút 25. Nhưng đội bóng Tây Ban Nha đã phải chơi thiếu người khi Borja Iglesias bị đuổi khỏi sân sau khi nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 54. Và Lyon đã thoát hiểm nhờ cầu thủ trẻ Endrick, đang được Real Madrid cho mượn, với cú sút từ rìa vòng cấm ở phút 87 đã bị thủ môn Ionut Radu của Celta bắt hụt bóng.

Ở các diễn biến khác. Đội đầu bảng Porto thắng Stuttgart 2-1. Genk đánh bại Freiburg 1-0 tại Bỉ. Ferencvaros đánh bại Sporting Braga 2-0 tại Budapest. Trong khi Panathinaikos giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Real Betis.

LINH SƠN