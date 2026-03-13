UEFA Conference League: Crystal Palace sa sút đứng trước nguy cơ bị loại

Crystal Palace đã phải rất vất vả mới giành được trận hòa 0-0 trên sân nhà trước AEK Larnaca trong trận lượt đi vòng 1/8 UEFA Conference League hôm thứ Năm.

Crystal Palace gây thất vọng khi chỉ hòa 0-0 trên sân nhà trước AEK Larnaca.

Đội bóng của HLV Oliver Glasner tạo ra rất nhiều cơ hội trong một đêm mưa gió tại Selhurst Park nhưng không thể ghi bàn vào lưới đối thủ đến từ Síp lần thứ 2 trong mùa giải này - sau khi để thua Larnaca 0-1 ở vòng bảng. Tiền đạo người Pháp, Jean-Philippe Mateta vào sân từ băng ghế dự bị ở những phút cuối trận, đánh dấu lần đầu tiên anh khoác áo Crystal Palace kể từ ngày 25-1 sau khi thương vụ chuyển đến AC Milan đổ bể do lo ngại về chấn thương đầu gối.

Đội bóng của Glasner sẽ đến Síp vào tuần tới để tiếp tục hành trình chinh phục đấu trường châu Âu lần đầu tiên. HLV Glasner của Crystal Palace trả lời TNT Sports: “Nếu đội bóng chỉ để thủng lưới một bàn ở vòng bảng, thì họ sẽ không để thủng lưới 3 hoặc 4 bàn trước chúng tôi. Chúng ta phải kiên nhẫn và học hỏi từ trận đấu này. Tôi nghĩ màn trình diễn hôm nay hoàn toàn ổn. Có thể không phải là màn trình diễn đỉnh cao, nhưng nó ở mức chấp nhận được. Tôi nghĩ chúng tôi đã có cơ hội ghi bàn, nhưng cũng phải dành lời khen cho thủ môn, đặc biệt là trong hiệp một, với 2 pha cứu thua xuất sắc”.

Trong khi tân HLV của AEK Larnaca, Javi Rozada nhận định: “Tôi muốn chúc mừng các cầu thủ, tôi không có nhiều thời gian làm việc với đội nên chúng tôi không có nhiều cơ hội chuẩn bị. Chúng tôi chỉ có 2 cơ hội tập luyện trước trận đấu - một lần ở Síp và một lần ở Anh hôm nay. Tất cả mọi người đã nỗ lực rất nhiều. Chúng ta có một cơ hội tuyệt vời vào thứ Năm tới ở Síp để làm nên điều đặc biệt cho bóng đá Síp”.

Nếu vượt qua vòng bảng, đội thắng của cặp đấu này có thể gặp Fiorentina, đội 2 lần á quân của giải, ở vòng tứ kết. Đội bóng Italy đã giành chiến thắng 2-1 trước Rakow Czestochowa (Ba Lan) tại Florence nhờ quả phạt đền ở phút bù giờ.

Strasbourg, đội đứng đầu bảng ở giai đoạn vòng bảng, tiếp tục duy trì thành tích bất bại ở đấu trường châu Âu mùa này với chiến thắng 2-1 trên sân khách trước đội bóng Croatia, Rijeka. Trong khi cựu tiền đạo của Tottenham, Troy Parrott ghi cả 2 bàn thắng cho AZ Alkmaar trong chiến thắng 2-1 trước Sparta Prague.

Rayo Vallecano của Tây Ban Nha giành chiến thắng 3-1 trên sân khách trước đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, Samsunspor. AEK Athens đang trên đường tiến vào tứ kết sau chiến thắng 4-0 trên sân khách trước Celje của Slovenia. Trong khi Shakhtar Donetsk thắng 3-1 trên sân của Lech Poznan. Mainz (Đức) hòa 0-0 trên sân của Signa Olomouc của CH Séc.

PHI SƠN