McGinn: Aston Villa quyết đánh bại Lille ở Villa Park

John McGinn khẳng định Aston Villa không muốn được nhớ đến như một "đội bóng có thể thành công, có thể thất bại" khi họ chuẩn bị cho trận lượt về vòng 16 đội Europa League gặp Lille.

TiỀn đạo John McGinn (Aston Villa)

Bàn thắng mở tỷ số ở phút 61 của Ollie Watkins hôm thứ Năm tuần trước đã giúp đội bóng của Unai Emery dẫn trước 1-0 khi trở về Villa Park, tạo lợi thế lớn để tiến vào tứ kết. Villa đã thắng cả 6 trận đấu gần nhất tại Europa League; đội bóng Anh duy nhất có chuỗi thắng dài hơn tại giải đấu này là Chelsea từ tháng 4- 2013 đến tháng 11-2018, một chuỗi 8 trận thắng bao gồm cả trận chung kết mùa giải 2012-13. Và lần duy nhất Villa tiếp đón Lille tại một giải đấu lớn ở châu Âu là ở Conference League mùa giải 2023-24, khi thắng 2-1 ở trận lượt đi vòng tứ kết.

Đội bóng của Emery được đánh giá có 90% cơ hội tiến vào tứ kết và 25% cơ hội vô địch Europa League, cao hơn bất kỳ đội nào khác còn lại trong giải đấu. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Villa có cần một danh hiệu mùa này hay không, đội trưởng McGinn đã dựa vào kinh nghiệm mùa trước ở Champions League, khi họ bị Paris Saint-Germain đánh bại ở tứ kết, như một động lực để thi đấu tốt hơn lần này.

"Chúng tôi đã có cảm giác đó vào cuối trận đấu với PSG. Tôi biết chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi sau 2 lượt trận, nhưng về cơ bản chúng tôi đã thất bại trong nhiệm vụ của mình," McGinn nói với các phóng viên. "Và đó là điều mà HLV đã truyền đạt cho đội. Ông ấy là một HLV nổi tiếng với khả năng hoàn thành mục tiêu. Chúng tôi không muốn chỉ là một đội bóng có thể thành công hoặc không, chúng tôi muốn có điều gì đó để chứng tỏ. Chúng tôi biết mình đang chịu áp lực, chúng tôi là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, chúng tôi biết điều đó".

Lille chưa từng thắng trong 9 lần làm khách trước đó tại Anh ở các giải đấu lớn châu Âu (1 hòa, 8 thua), nhưng lại nuôi hy vọng khi đối đầu với một Villa đang sa sút phong độ thời gian gần đây.

Trận trận đấu gần nhất thua Manchester United 3-1 khiến Villa phải nhận thất bại thứ ba liên tiếp tại Premier League, chuỗi trận thua dài nhất kể từ tháng 2-2023. Đó là số trận thua tương đương với 17 trận đấu trước đó tại giải đấu (11 thắng, 3 hòa, 3 thua), tạo điều kiện cho những đội bóng như Chelsea và Liverpool trở lại cuộc đua top 4.

"Điều đó là lẽ tự nhiên khi bạn thắng trận và chơi tốt, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn," McGinn nói thêm về sự tự tin của Villa trước trận đấu, xét đến phong độ gần đây của họ. "Điều quan trọng là phải đoàn kết và đảm bảo những khoảnh khắc đó sẽ trở lại”. Một kết quả hòa với Lille cũng đủ để vào tứ kết, nhưng McGinn khăng khăng là Villa sẽ quyết thắng sau khi thể hiện những dấu hiệu tích cực gần đây. "Hôm Chủ nhật (gặp Manchester United) chúng tôi đã thể hiện những dấu hiệu tốt hơn, nhưng lại để thủng lưới những bàn thua ngớ ngẩn. Mọi thứ không thể thay đổi chỉ sau một đêm".

Và Emery cũng đồng tình với ý kiến ​​của McGinn, nhưng đáng chú ý nhất là ông muốn đội bóng của mình cải thiện sự ổn định trên sân nhà Villa Park. Họ đã thua 3 trận gần nhất trên sân nhà ở tất cả các giải đấu, sau trận gặp Lille và trận đấu với West Ham vào Chủ nhật.

Emery nói: "Chúng ta phải đạt được sự ổn định, như cách đây hai tuần. Tất nhiên, chúng ta cảm thấy điều đó rất khó khăn. Chúng ta đang chơi trận lượt về vòng 16 đội. Ba năm rưỡi trước, khi chúng ta vào đến đây, đó là một giấc mơ. Tôi muốn được ở lại và chiến đấu cho vị trí mà chúng ta đang có hiện tại".

HOÀNG HÀ