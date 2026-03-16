Messi không liên quan đến việc hủy bỏ trận Finalissima

Một nguồn tin xác nhận với ESPN, Lionel Messi không liên quan đến việc hủy bỏ trận Siêu cúp Liên lục địa (Finalissima), thậm chí anh là người rất mong trận đấu quan trọng này diễn ra để kiểm tra trình độ của đội tuyển Argentina trước thềm World Cup 2026.

Lionel Messi tiếc nuối vì không thể bảo vệ Finalissima và giành danh hiệu thứ 49 trong sự nghiệp.

Finalissima là màn đọ sức giữa nhà vô địch Nam Mỹ, Argentina (đội cũng là đương kim vô địch thế giới) và nhà vô địch châu Âu, Tây Ban Nha. Ban đầu dự kiến ​​​​diễn ra tại Qatar vào ngày 27-3, trước khi bị UEFA tuyên hủy bỏ vào ngày 15-3 do xung đột quân sự đang diễn ra rất thẳng tại khu vực Trung đông. Argentina cũng chính là nhà vô địch trận Finalissima đầu tiên vào năm 2022.

Theo nguồn tin, Messi đã bày tỏ sự thất vọng sau quyết định hủy bỏ trận Finalissima - vốn được thế giới bóng đá mong chờ để xem màn đối đầu của siêu sao 38 tuổi và người kế thừa anh, tài năng 18 tuổi Lamine Yamal. Đội trưởng tuyển Argentina đã xem trận đấu này như một màn sát hạch quan trọng trước thềm World Cup 2026. Và trái ngược với các báo cáo khác, siêu sao 8 lần giành Quả bóng vàng không đóng vai trò nào trong quá trình đàm phán kéo dài giữa UEFA, CONMEBOL và các Ủy ban tổ chức địa phương.

Thậm chí, Messi coi trọng trận đấu này là vì cơ hội để giành danh hiệu thứ 49 trong sự nghiệp của mình. Đội trưởng Inter Miami hiện là cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử bóng đá, với danh hiệu mới nhất cùng tại MLS Cup hồi tháng 12.

Trước đó, UEFA thông báo vào Chủ nhật: “Sau nhiều cuộc thảo luận giữa UEFA và các nhà chức trách tổ chức tại Qatar, hôm nay chúng tôi thông báo rằng do tình hình chính trị hiện tại trong khu vực, trận Finalissima không thể diễn ra như mong muốn tại Qatar. UEFA đã xem xét các phương án thay thế khả thi khác nhưng cuối cùng đều không thể chấp nhận được đối với Liên đoàn bóng đá Argentina”.

HUY KHÔI