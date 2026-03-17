Môn bóng đá Olympic 2028 khởi tranh sớm hơn 4 ngày

Các trận đấu bóng đá nam và nữ tại Thế vận hội Los Angeles 2028 sẽ bắt đầu sớm hơn 4 ngày so với lễ khai mạc, và được diễn ra tại 7 thành phố trên khắp nước Mỹ.

Việc khởi tranh sớm, được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) chấp thuận, cho phép các đội có thêm 2 ngày nghỉ ngơi trong suốt giải đấu so với các kỳ Olympic trước đây. Lịch thi đấu cũng bao gồm thêm các ngày nghỉ sau vòng bảng và tứ kết, tạo điều kiện cho các đội có thời gian di chuyển.

Các trận đấu sẽ bắt đầu vào ngày 10-7, với vòng bảng và tứ kết được tổ chức tại New York, Columbus, Ohio, Nashville, Tennessee và St. Louis. Vòng đấu loại trực tiếp sẽ chuyển đến California - diễn ra tại San Jose, San Diego và Pasadena - trong khi các trận tranh huy chương vàng diễn ra tại sân vận động lịch sử Rose Bowl. Sân vận động này đã từng tổ chức trận chung kết World Cup nam năm 1994, trận chung kết World Cup nữ năm 1999 và trận tranh huy chương vàng Olympic năm 1984.

Thành phố New York và Columbus sẽ đăng cai 9 trận đấu nam và nữ vào các ngày 10-11, 13-14 và 16 và 17-7, cũng như một trận tứ kết nam vào ngày 20-7. Nashville cũng sẽ đăng cai 9 trận đấu, với các trận đấu vòng bảng vào cùng các ngày này, và cả trận tứ kết nam và nữ vào ngày 20 và 21-7. St. Louis sẽ đăng cai 8 trận đấu từ ngày 10 đến 17-7, với một trận tứ kết nam vào ngày 20-7. San Jose sẽ đăng cai 7 trận đấu, bao gồm các trận đấu vòng bảng nữ vào các ngày 11, 14 và 17-7 và một trận tứ kết vào ngày 21-7. San Diego sẽ là nơi diễn ra 11 trận đấu, bao gồm các trận đấu vòng bảng nữ, một trận tứ kết nữ vào ngày 21-7, các trận bán kết nam và nữ vào ngày 24 và 25-7, cùng các trận tranh huy chương đồng vào ngày 27 và 28-7.

Giải đấu sẽ kết thúc tại sân vận động Rose Bowl, nơi sẽ diễn ra 5 trận đấu, bao gồm trận tứ kết nữ vào ngày 21-7, trận bán kết nam và nữ vào ngày 24 và 25-7 cùng các trận tranh huy chương vàng vào ngày 28 và 29-7. Dự kiến, lịch thi đấu đầy đủ môn bóng đá Los Angeles 2028 sẽ được công bố vào cuối năm nay.

HUY KHÔI