Iran đàm phán với FIFA chuyển các trận vòng bảng World Cup sang Mexico

Đại sứ quán Iran tại Mexico hôm thứ Hai cho biết Liên đoàn bóng đá Iran đang “đàm phán” với FIFA để chuyển các trận đấu vòng bảng của đội tuyển quốc gia Iran tại World Cup 2026 từ Mỹ sang Mexico, với lý do xung đột ở Trung Đông.

“Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rõ ràng rằng ông ấy không thể đảm bảo an ninh cho đội tuyển quốc gia Iran, chúng tôi chắc chắn sẽ không đến Mỹ”, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Iran, Mehdi Taj cho biết trong một tuyên bố được đăng trên tài khoản X của Đại sứ quán. “Chúng tôi hiện đang đàm phán với FIFA để tổ chức các trận đấu vòng bảng của Iran tại World Cup ở Mexico”.

Đại sứ Iran tại Mexico, Abolfazl Pasandideh hôm thứ Hai trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web của Đại sứ quán, cũng đã lên án “sự thiếu hợp tác của Chính phủ Mỹ trong việc cấp thị thực và cung cấp hỗ trợ hậu cần” cho đoàn Iran trước thềm World Cup. Ông nói thêm rằng ông cũng đã “đề nghị với FIFA chuyển các trận đấu của Iran từ Mỹ sang Mexico”. FIFA chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận từ AFP.

Theo kết quả bốc thăm vòng chung kết World Cup 2026, giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico mùa hè này, Iran dự kiến ​​sẽ chơi tất cả các trận vòng bảng tại Mỹ - đối đầu với New Zealand và Bỉ tại Los Angeles, tiếp theo là Ai Cập tại Seattle. Trại huấn luyện của đội tuyển Iran cho giải đấu cũng được lên kế hoạch đặt tại Tucson, Arizona. Tuy nhiên, việc Iran tham dự đã bị đặt dấu hỏi lớn kể từ khi xung đột quân sự nổ ra vào cuối tháng trước, khi Mỹ và Israel không kích vào Iran và dẫn đến hàng loạt nỗ lực trả đũa. Thậm chí, Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Iran, Ahmad Donyamali sau đó trên truyền hình nhà nước cho biết đội tuyển Iran “không thể tham dự World Cup trong tình hình này”…

Tổng thư ký AFC Windsor John tuyên bố cho đến lúc này Iran vẫn tham dự World Cup 2026.

Thế nhưng, mọi phản ứng vừa qua chỉ mang tính cá nhân, theo xác nhận từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Hôm thứ Hai, Tổng thư ký AFC, Windsor John tuyên bố họ chưa nghe thấy bất cứ điều gì cho thấy Iran sẽ không tham dự World Cup 2026. “Họ là thành viên của chúng tôi. Chúng tôi muốn họ thi đấu”, vị này nói trong một cuộc họp báo ở Kuala Lumpur, nơi đặt trụ sở của AFC. “Theo như chúng tôi biết, Iran sẽ thi đấu. Đây là một thời điểm rất nhạy cảm, mọi người đang nói rất nhiều điều… Cuối cùng, chính Liên đoàn bóng đá Iran mới là người quyết định liệu họ có tham dự hay không, và cho đến nay, Liên đoàn thông báo với chúng tôi rằng họ sẽ tham dự World Cup”.

LINH SƠN