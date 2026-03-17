Brazil muốn gia hạn với HLV Ancelotti đến World Cup 2030

Carlo Ancelotti cho biết chuẩn bị gia hạn hợp đồng với ông đến World Cup 2030.

Ancelotti tiếp quản đội tuyển Brazil vào tháng 5 năm ngoái, hợp đồng có thời hạn cho đến sau World Cup 2026. Nhà cầm quân 66 tuổi người Italy thay thế Dorival Junior, người bị sa thải sau một số màn trình diễn kém cỏi tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Ancelotti đã có 4 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua - bao gồm thành công đưa Brazil đến với kỳ World Cup tại Bắc Mỹ vào mùa hè này.

Hôm thứ Hai, Ancelotti đã nói rằng ông muốn đảm nhiệm công việc này trong một chu kỳ World Cup 4 năm, tự tin rằng cả ông và CBF đều “không gặp vấn đề gì trong việc gia hạn hợp đồng”. Ancelotti nói thêm trong cuộc họp báo tại trụ sở CBF ở Rio de Janeiro, nơi ông công bố đội hình cho trận giao hữu với Pháp và Croatia trong tháng này: “Trước hoặc sau World Cup tiếp theo, chúng tôi sẽ chính thức hóa việc gia hạn này”.

Cựu huấn luyện viên của AC Milan và Real Madrid, người từng 5 lần vô địch Champions League, đã nói đùa rằng ông đã thảo luận với các quan chức của CBF về lợi ích của việc gia hạn hợp đồng sớm thay vì sau khi đội tuyển thành công ở World Cup. “Gia hạn trước World Cup sẽ rẻ hơn, sau đó có thể sẽ đắt hơn. Tôi rất tự tin”, Ancelotti nói.

Không ngoài dự đoán, tiền đạo đang gặp vấn đề về thể trạng Neymar đã vắng mặt trong đội hình thi đấu 2 trận giao hữu cuối cùng của Brazil trước World Cup - Brazil sẽ thi đấu với Pháp tại Boston vào ngày 26-3, và với Croatia tại Orlando sau đó 4 ngày. Cựu đội trưởng 34 tuổi này tiếp tục gặp khó khăn trong việc lấy lại thể lực kể từ khi anh bị rách dây chằng chéo trước vào tháng 10-2023. Ngoài ra, một loạt trụ cột cũng vắng mặt vì chấn thương như hậu vệ Eder Militao, tiền vệ Bruno Guimaraes hay các cầu thủ tấn công Estevao, Rodrygo. “Đây là đội hình được lựa chọn dựa trên những cầu thủ hoàn toàn khỏe mạnh”, Ancelotti cho biết.

Dự kiến, đội hình chính thức bay đến Bắc Mỹ tham dự World Cup 2026 sẽ được Ancelotti công bố vào ngày 18-5.

