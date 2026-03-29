Thua sốc Bỉ 2-5, đội tuyển Mỹ than phiền màu áo

Ngôi sao Christian Pulisic là một trong số những tuyển thủ Mỹ cho rằng việc áo đấu của đội tuyển Bỉ và Mỹ có màu sắc tương tự nhau trong trận giao hữu hôm thứ Bảy khiến việc nhận diện đồng đội trở nên khó khăn hơn, dù anh khẳng định điều đó không ảnh hưởng đến thất bại 2-5 của đội tuyển Mỹ.

Weston McKennie đưa đội tuyển Mỹ dẫn trước ở phút 39 với bàn thắng quốc tế thứ 12 của anh, và là bàn thắng đầu tiên sau 3 năm. Nhưng Zeno Debast và Amadou Onana đã khởi đầu cuộc lội ngược dòng của tuyển Bỉ, ghi những bàn thắng cấp độ quốc tế đầu tiên của họ trong một buổi chiều đầy thất vọng đối với thủ môn Matt Turner - người có lần ra sân đầu tiên kể từ tháng 6 năm ngoái. Charles De Ketelaere tiếp tục tạo lợi thế cho đội khách khi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 59, sau pha để bóng chạm tay của đội trưởng đội tuyển Mỹ, Tim Ream.

Dodi Lukebakio vào sân ở phút 62 và đánh bại thủ thành Turner ở các phút 68 và 82, qua đó nâng tỷ số lên 5-1 trước sự chứng kiến ​​của 66.867 khán giả thất vọng, phần lớn là những người ủng hộ Mỹ tại sân vận động Mercedes-Benz, nơi từng diễn ra trận bán kết FIFA Clup World Cup hồi tháng 7. Patrick Agyemang ghi bàn an ủi cho đội tuyển Mỹ ở phút 87 sau khi Ricardo Pepi tận dụng sai lầm phòng ngự.

Tuyển Mỹ đã thua trận đấu trên sân nhà với cách biệt 3 bàn, trong đó họ ghi bàn mở tỷ số, lần đầu tiên kể từ trận thua 1-8 trước tuyển Anh năm 1959, theo thống kê của Opta. Trong khi đó, tuyển Bỉ kéo dài chuỗi bất bại lên 10 trận, và đã thắng 6 trận liên tiếp trước tuyển Mỹ kể từ trận thua tại World Cup đầu tiên năm 1930.

Sau trận đấu, đã có nhiều lời phàn nàn của các tuyển thủ Mỹ về màu áo. Đội tuyển Mỹ đã ra mắt bộ áo đấu World Cup mới, gồm những sọc ngang màu đỏ và trắng với quần short màu xanh lam. Áo đấu của tuyển Bỉ cũng chủ yếu là màu trắng với điểm xuyết màu hồng và xanh nhạt, cùng quần short trắng. Tiền đạo Pulisic của đội chủ nhà cho biết anh và các đồng đội đã “sốc” vì trùng màu áo đấu, và chỉ nhận ra vấn đề cho đến khi mọi người cởi bỏ áo khởi động trước trận đấu.

“Đó hoàn toàn không phải là lời bào chữa vì cả 2 đội đều gặp phải vấn đề đó, nhưng điều đó cần không thể xảy ra”, Pulisic nói. “Điều đó hơi kỳ lạ. Thật khó khăn. Nhiều khi bạn nhận được bóng và nhìn lên, bạn không thể thực sự tập trung vào một người cụ thể. Bạn chỉ có thể dựa vào màu áo. Đó là cách một trận bóng đá hoạt động. Và khi màu áo quá giống nhau, thì rất khó khăn”.

Tiền vệ Weston McKennie của tuyển Mỹ cũng đồng tình với nhận định của Pulisic: “Tôi không hề đổ lỗi cho trận đấu, nhưng chắc chắn là nó khiến mọi thứ khó khăn một chút. Mỗi khi bạn liếc nhanh để phân biệt ai là ai, thì gần như là 50/50. Vì vậy, bạn chắc chắn phải dành thêm chút thời gian xử lý bóng trước khi đưa ra quyết định hoặc chuyền bóng một chạm cho đồng đội của mình”.

Đội tuyển Mỹ sẽ trở lại thi đấu tại Atlanta, chơi trận giao hữu với Bồ Đào Nha vào thứ Ba. Trong khi đội tuyển Bỉ sẽ tiếp đón Mexico tại Chicago cũng vào thứ Ba.

LINH SƠN