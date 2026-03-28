Messi nhận thông điệp xúc động từ người hâm mộ

Với các bàn thắng của Enzo Fernandez và Nicolas Paz, đội tuyển Argentina đã đánh bại Mauritania 2-1 vào thứ Sáu trong một trận giao hữu tại sân vận động La Bombonera ở Buenos Aires, nơi là một cơ hội cho người hâm mộ cổ vũ đội trưởng Lionel Messi tham dự World Cup lần thứ 6.

Lionel Messi chọn vào sân trong hiệp 2 thay vì cố săn tìm bàn thắng trước đối thủ hạng hạng 115 thế giới.

Trong bối cảnh không chắc chắn liệu Messi có tham gia giải đấu ở Mỹ, Mexico và Canada bắt đầu vào tháng 6 hay không, siêu sao 38 tuổi bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị. Argentina vươn lên dẫn trước ở phút thứ 17 khi hậu vệ phải Nahuel Molina tạt bóng vào vòng cấm và Enzo Fernandez đã tận dụng cơ hội ghi bàn. Phút 32, Nicolas Paz - người được giao nhiệm vụ đá phạt trong sự vắng mặt của Messi - đã thực hiện một quả đá phạt bằng chân trái, bóng đi xuyên qua hàng rào của đội khách và không cho thủ môn Babacar Diop của đối phương bất kỳ cơ hội phản ứng nào.

Nhưng bầu không khí trên sân chỉ thật sự sôi động khi huyền thoại của đội chủ nhà bước ra sân khởi động vào đầu hiệp 2. Đám đông người hâm mộ Argentina hô vang: “Với Leo Messi dẫn đầu, tất cả chúng ta sẽ được ăn mừng”. Sau đó, từ một trong những khán đài, một biểu ngữ được giăng lên với thông điệp “Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ”… Cho đến nay, Messi vẫn nhấn mạnh quyết định dự World Cup 2026 sẽ phụ thuộc vào tình trạng thể lực của anh. Trong khi HLV Lionel Scaloni tuyên bố một ngày trước đó rằng ông sẽ “làm mọi thứ có thể” để thuyết phục đội trưởng của mình.

Trong hiệp 2, Scaloni đã tung Messi và Franco Mastantuono, một tài năng trẻ của Real Madrid đang cạnh tranh một suất trong đội hình dự World Cup, vào sân. Messi có cơ hội ghi bàn rõ rệt duy nhất ở phút thứ 55 với một cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng thủ thành của Mauritania đã cản phá được. Đội tuyển Mauritania - hạng 115 của FIFA, là đối thủ mà nhà vô địch Nam Mỹ và thế giới vội vã bổ sung thay thế trận Siêu cúp Liên lục địa với nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha tại Qatar bị hủy bỏ do xung đột ở Trung Đông - ghi bàn danh dự ở phút bù giờ thứ 4.

Tiếp theo, Argentina sẽ đón tiếp Zambia vào thứ Ba tuần tới tại cùng sân vận động, cũng là trận giao hữa cuối cùng trước khi HLV Scaloni chốt đội hình sẽ bảo vệ danh hiệu World Cup. Các đội tuyển quốc gia có thời hạn đến ngày 30-5 để nộp danh sách chính thức 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026. Nhưng ở thời điểm này, cái tên xui xẻo nhất chính là tiền đạo Joaquin Panichelli, sau chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải xảy ra trong buổi tập hôm thứ Năm. Panichelli, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Ligue 1 với 16 bàn thắng, sẽ cần phẫu thuật và dự kiến ​​ nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tháng.

Argentina, đội cũng từng vô địch thế giới năm 1978 và 1986, sẽ chơi trận đấu đầu tiên tại bảng J World Cup 2026 gặp Algeria vào ngày 16-6. Sau đó, họ sẽ đối đầu với Áo vào ngày 22-6 và Jordan vào ngày 27-6.

HUY KHÔI