Máy tính dự đoán vòng play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu

World Cup 2026 sẽ mở rộng lên 48 đội, nhưng hành trình đến Mỹ - Canada - Mexico vẫn đầy chông gai. Italy có nguy cơ vắng mặt lần thứ ba liên tiếp, trong khi Ukraine và Thụy Điển đang ở hai thái cực. Với chỉ vài ngày nữa, các trận bán kết và chung kết sẽ quyết định 6 cái tên cuối cùng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nhánh A – Chung kết dự kiến: Wales vs Italy

Bán kết 1: Wales vs Bosnia-Herzegovina (02:45, 27-3)

Wales đang có phong độ sân nhà ấn tượng với 5 chiến thắng trong 6 trận gần nhất tại Cardiff. HLV Bellamy sở hữu đội hình giàu kinh nghiệm với Aaron Ramsey và Ben Davies. Điểm yếu của Wales là hàng thủ thiếu chiều sâu, đã để thủng lưới ở cả 4 trận gần nhất tại vòng loại.

Bosnia đến từ nhánh đấu không có đối thủ mạnh nhưng thể hiện sự thiếu ổn định. Họ chưa bao giờ vượt qua vòng play-off World Cup hay Euro trong lịch sử. Edin Dzeko ở tuổi 40 vẫn là đầu tàu, nhưng thể lực là vấn đề lớn khi phải thi đấu hai trận liên tiếp. Khả năng phòng ngự xa cầu môn của Bosnia rất kém – họ đã để thủng lưới 8 bàn từ ngoài vòng cấm ở vòng loại, nhiều nhất trong số các đội dự play-off.

Bán kết 2: Italy vs Bắc Ireland (02:45, 27-3)

Italy đứng trước áp lực lịch sử: vắng mặt ở World Cup 2018 và 2022, giờ là cơ hội cuối để tránh cú "hat-trick" vắng mặt. Tại Bergamo, nơi Atalanta thường làm nên chuyện, Azzurri có lợi thế sân nhà lớn. HLV Gennaro Gattuso đã ổn định bộ khung với Donnarumma trong khung gỗ và cặp tiền đạo Scamacca –Raspadori. Điểm yếu của Italy là khả năng kiểm soát trận đấu khi bị dẫn trước – họ đã để mất 7 điểm từ thế dẫn bàn ở vòng loại.

Bắc Ireland không có gì để mất. Họ đã thắng 3 trận liên tiếp ở vòng loại, với lối chơi phòng ngự số đông và chờ đợi sai lầm. Jonny Evans ở tuổi 38 vẫn là thủ lĩnh hàng thủ. Dù chỉ có 11,9% cơ hội thắng theo siêu máy tính, nhưng ký ức về việc Italy từng bị Bắc Macedonia loại ở play-off World Cup 2022 là lời nhắc nhở không thể chủ quan.

Nhánh B – Chung kết dự kiến: Ukraina vs Ba Lan (tại Valencia)

Bán kết 1: Ukraina vs Thụy Điển (02:45, 27/3)

Ukraine thi đấu trên sân trung lập tại Valencia, nhưng vẫn được coi là "đội chủ nhà" với sự ủng hộ của cộng đồng người Ukraina tại Tây Ban Nha. Họ có hàng công mạnh với Artem Dovbyk và Mykhailo Mudryk – bộ đôi đã ghi 11 bàn ở vòng loại. Tuy nhiên, điểm yếu lớn là hàng thủ thiếu tập trung ở những phút cuối: Ukraina đã để thủng lưới 5 bàn sau phút 80 ở vòng loại.

Thụy Điển đến với phong độ tồi tệ: đứng cuối bảng vòng loại với 4 thất bại, không thắng trận nào. Graham Potter được kỳ vọng sẽ tạo ra phép màu, nhưng lực lượng thiếu vắng trụ cột như Victor Lindelöf (chấn thương) và Alexander Isak. Thụy Điển chỉ có 21% cơ hội thắng – thấp thứ hai trong số các đội khách ở play-off châu Âu.

Bán kết 2: Ba Lan vs Albania (02:45, 27-3)

Ba Lan là đội có hàng công mạnh nhất nhánh với Lewandowski (Barcelona) vẫn duy trì phong độ ghi bàn ở tuổi 37. Họ giành 17 điểm ở vòng loại – chỉ kém Italy về số điểm của đội nhì bảng. Lợi thế sân nhà Warsaw là điểm tựa lớn: Ba Lan thắng 7/8 trận gần nhất tại đây. Điểm yếu là hàng thủ chậm chạp trước những pha phản công nhanh.

Albania lần đầu tiên giành quyền vào vòng play-off. Họ sở hữu hàng tiền vệ giàu thể lực với Kristjan Asllani (Inter) và Nedim Bajrami (Sassuolo). Tuy nhiên, Albania chưa bao giờ đánh bại Ba Lan trong lịch sử (thua 3, hòa 2). Họ chỉ có 20,9% cơ hội thắng, nhưng nếu làm được điều đó, sẽ là lần đầu tiên họ dự World Cup.

Nhánh C – Chung kết dự kiến: Slovakia vs Thổ Nhĩ Kỳ

Bán kết 1: Slovakia vs Kosovo (02:45, 27-3)

Slovakia thắng 4/5 trận sân nhà gần nhất và có hàng thủ chắc chắn (chỉ thủng lưới 5 bàn ở vòng loại). Điểm yếu là khả năng ghi bàn: chỉ 8 bàn sau 8 trận vòng loại, phụ thuộc quá nhiều vào các tình huống cố định.

Kosovo đang viết câu chuyện cổ tích: từ vị trí thứ 6 (2018), thứ 5 (2022), lên thứ 2 ở vòng loại năm nay. Kosovo là đội khách có tỷ lệ thắng cao thứ hai ở châu Âu (22,5%), và nếu vượt qua Slovakia, họ sẽ có cơ hội lịch sử dự World Cup.

Bán kết 2: Thổ Nhĩ Kỳ vs Rumania (00:00, 27-3)

Thổ Nhĩ Kỳ là đội được đánh giá cao nhất nhánh với 63,6% cơ hội thắng. Họ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng: Çalhanoğlu (Inter), Güler (Real Madrid), Yıldız (Juventus). Lối chơi tấn công biến ảo dưới thời HLV Montella đã giúp họ vào tứ kết Euro 2024. Tuy nhiên, tâm lý thi đấu dưới áp lực là vấn đề: Thổ Nhĩ Kỳ đã thua 3/4 trận play-off trước đây.

Rumania có hàng phòng ngự chắc chắn (chỉ thủng lưới 6 bàn ở vòng loại) nhưng thiếu đột biến trên hàng công. Họ chỉ thắng 1 trong 5 trận sân khách gần nhất.

Nhánh D – Chung kết dự kiến: CH Séc vs Đan Mạch

Bán kết 1: CH Séc vs Ireland (02:45, 27-3)

CH Séc bất bại 17 trận sân nhà tại vòng loại các giải lớn. Họ có hàng thủ vững vàng với Tomas Souček (West Ham) và Coufal (West Ham) ở trung tâm. Điểm yếu là thiếu tiền đạo săn bàn thực thụ; Patrik Schick (Bayer Leverkusen) đã không còn giữ được phong độ như Euro 2020.

Ireland là đội khách có tỷ lệ thắng cao nhất vòng play-off châu Âu (24%). Họ đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp – lần đầu tiên kể từ 2011.

Bán kết 2: Đan Mạch vs Bắc Macedonia (02:45, 27-3)

Đan Mạch là đội có thứ hạng cao nhất (19) trong số các đội dự play-off. Tuy nhiên, thất bại sốc 2-4 trước Scotland ở lượt cuối vòng loại đã bộc lộ sự mong manh tâm lý: dẫn 2-0 nhưng thua ngược ở phút bù giờ.

Bắc Macedonia từng là "kẻ hủy diệt" của Italy ở play-off World Cup 2022. Họ vẫn giữ lối chơi phòng ngự số đông và chờ cơ hội từ những pha bóng cố định. Elif Elmas (Napoli) là ngòi nổ chính. Dù chỉ có 12,3% cơ hội thắng, nhưng nếu làm được điều đó lần nữa, họ sẽ là đội Đông Âu đầu tiên dự hai kỳ World Cup liên tiếp.

LONG KHANG