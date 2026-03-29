Scaloni không lo lắng dù Argentina tụt hạng sau trận thắng Mauritania

Lionel Scaloni không có bất kỳ lo ngại dài hạn nào về đội tuyển Argentina sau chiến thắng sít sao 2-1 trước Mauritania, ông nói rằng thà thấy họ gặp khó khăn bây giờ còn hơn là ở World Cup.

Leo Messi vào sân ở hiệp 2 khi Argentina bị Mauritania dồn áp cuối trận

Hai bàn thắng trong hiệp một của Enzo Fernandez và Nico Paz tưởng chừng sẽ giúp Argentina giành chiến thắng áp đảo tại La Bombonera vào thứ Sáu, nhưng Mauritania đã gây khó khăn sau giờ nghỉ. Mặc dù Lionel Messi được tung vào sân ở hiệp hai, đội bóng yếu hơn - xếp hạng 115 thế giới theo FIFA - đã gây sức ép liên tục lên Argentina và ghi được bàn thắng rút ngắn tỷ số nhờ Jordan Lefort ở cú sút cuối cùng của trận đấu.

Trong khi Argentina kiểm soát bóng 64,3%, họ lại có ít cú sút hơn (7 so với 11) và số bàn thắng kỳ vọng (0,67 xG so với 1,04) so ​​với Mauritania trong một màn trình diễn thiếu sức sống. Nhưng với việc Scaloni thực hiện 8 sự thay đổi người trong suốt trận đấu và trao cơ hội ra mắt cho hai hậu vệ Gabriel Rojas và Agustin Giay, ông không quá lo lắng về hướng đi của đội tuyển Argentina.

Scaloni nói: "Đúng là trận đấu không tốt, đó là sự thật. Nhưng chúng tôi đã rút ra được nhiều kết luận. Không có đối thủ nào dễ dàng cả. Mọi thứ đều là sự chuẩn bị hữu ích cho những gì sắp tới. Tôi không lo lắng về điều đó. Luôn có những điều cần sửa chữa, và tốt hơn là chúng xảy ra ngay bây giờ, để thử thách chúng ta, để chúng ta thấy được mọi thứ.

"Tôi đã nói chuyện với Leo Messi về việc cho cậu ấy chơi trận đấu này một lúc và 45 phút vào sân từ băng ghế dự bị là điều chúng tôi đã quyết định. Chúng tôi đã không chơi tốt, điều đó khá rõ ràng với tôi. Đội bóng này có thể chơi tốt hơn nhiều, điều đó là hiển nhiên. Về cá nhân, tôi sẽ không nói chi tiết từng cầu thủ, nhưng mọi người đều đã đóng góp phần của mình. Đúng là khi cả đội không chơi tốt, rất khó để bạn tự cứu vãn tình thế. Khi cả đội chơi tốt, mọi người đều chơi tốt, nhưng nhìn chung, những người ra mắt – điều không dễ dàng – đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình."

Mặc dù có rất nhiều gương mặt quen thuộc trong đội hình xuất phát của Argentina hôm thứ Sáu, nhưng một số gương mặt mới – bao gồm tiền vệ cánh Franco Mastantuono của Real Madrid và ngôi sao Paz của Como – đã gây ấn tượng với đội tuyển quốc gia.

Tiền vệ Fernandez của Chelsea là một trong những cầu thủ trẻ nhất trong đội hình xuất phát của Argentina khi họ vô địch World Cup năm 2022, và anh sẽ làm mọi thứ có thể để giúp các tân binh hòa nhập. Enzo nói: "Tôi rất bình tĩnh về điều này. Rõ ràng là mỗi khi có cơ hội nói chuyện với một đồng đội mới, để hỗ trợ cậu ấy, động viên cậu ấy, chỉ cho cậu ấy mọi điều cậu ấy làm được ở CLB, tôi đều sẽ làm. Đó chính là điều tạo nên đội tuyển quốc gia, sự đoàn kết và sức mạnh mà chúng ta có".

Chiến thắng sít sao 2-1 trước đội bóng yếu kém như Mauritania đã khiến Argentina tụt 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất. Argentina hiện đứng thứ 3 khi để tuyển Páp vượt lên,. San bằng điểm số 1.873,96. Argentina chỉ thu được 0,63 điểm FIFA trong trận thắng Mauritania, trong lúc tuyển Pháp chọn gặp đội hạng 5 thế giới Brazil và chiến thắng 2-1 giúp Gà trống Pháp thu nhận thêm 3,96 điểm để qua mặt Argentina.

Các đối thủ của Argentina trong ba trận giao hữu gần đây đều không mạnh, họ lần lượt chạm trán Puerto Rico (+0,37), Angola (+0,89) và Mauritania (+0,63). Mặc dù thắng cả ba trận, tổng số điểm tăng thêm chỉ là 1,89 điểm.

Argentina sẽ đối đầu với Zambia trong một trận giao hữu khác vào thứ Ba, trong khuôn khổ chuẩn bị cho trận mở màn bảng J gặp Algeria tại World Cup, dự kiến ​​diễn ra tại Kansas City vào ngày 16-6.

HOÀNG HÀ