Iran cấm các đội thể thao của mình đến các quốc gia “thù địch”

Bộ Thể thao và Thanh niên Iran đã ra quyết định cấm các đội thể thao của mình đến các quốc gia mà nước này coi là “thù địch”, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin hôm thứ Năm, trước trận đấu bóng đá dự kiến ​​của CLB Tractor FC tại Asian Champions League Elite ở Saudi Arabia.

Lệnh cấm vừa được công bố tại Tehran không đề cập đến World Cup 2026, bắt đầu vào ngày 11-6 tại Mỹ, Canada và Mexico. Tuyên bố của Bộ đã chỉ đích danh trận đấu giữa Tractor FC và Shabab Al Ahli (UAE), dự kiến ​​diễn ra tại Saudi Arabia. Đây là trận đấu vòng playoff của Asian Champions League Elite. “Việc các đội tuyển quốc gia và CLB có mặt tại các quốc gia bị coi là thù địch và không thể đảm bảo an ninh cho các vận động viên và thành viên đội tuyển Iran sẽ bị cấm cho đến khi có thông báo mới”, tuyên bố nêu rõ. Bộ này cũng nói rõ Liên đoàn bóng đá và các CLB nước này “sẽ chịu trách nhiệm thông báo cho Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) về vấn đề này để chuyển địa điểm các trận đấu”.

Trận đấu vòng loại play-off của CLB Iran tại Saudi Arabia là kết quả của lễ bốc thăm do AFC tổ chức hôm thứ Tư để xác định các cặp đấu tứ kết, diễn ra một ngày sau khi thông báo rằng các trận đấu vòng loại khu vực phía Tây bị hoãn do chiến tranh ở Trung Đông đã được lên lịch lại vào ngày 13 và 14-4 tại Jeddah - thành phố của Saudi Arabia cũng dự kiến ​​sẽ đăng cai các trận tứ kết, bán kết và chung kết của giải đấu từ ngày 16 đến 25-4.

Trong khi đó, lập trường của Iran về World Cup 2026 gần đây cũng rõ ràng, Chính phủ Iran và các quan chức bóng đá cho biết họ không muốn tẩy chay World Cup, nhưng đội tuyển quốc gia không thể đến Mỹ vì các cuộc tấn công quân sự vào nước này của Israel và Mỹ kể từ ngày 28-2. Đại sứ Iran tại Mexico City cho biết đang đàm phán với FIFA để chuyển 3 trận đấu vòng bảng của đội tuyển Iran từ Mỹ sang Mexico, sau khi Tổng thống Mỹ, Donald Trump công khai không khuyến khích đội tuyển Iran tham dự giải đấu 48 quốc gia, với lý do lo ngại về an ninh.

Vào tuần trước, Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino đã làm suy giảm hy vọng của Iran trong việc dời lịch các trận đấu World Cup, nói rằng cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu muốn giải đấu “diễn ra theo đúng kế hoạch”.

HUY KHÔI