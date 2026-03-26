Những quyết định khó khăn đang chờ Thomas Tuchel trước thềm World Cup 2026

World Cup 2026 đang đến gần. Những trận giao hữu tháng 3 sẽ là cơ hội cuối cùng để các cầu thủ tranh suất. Còn Thomas Tuchel thì đang đối mặt với “cơn đau đầu hạnh phúc” – quá nhiều lựa chọn chất lượng, nhưng chỉ được mang theo đúng 26 người.

Thomas Tuchel vừa công bố danh sách 35 cầu thủ Đội tuyển Anh tham dự hai trận giao hữu với Uruguay và Nhật Bản. Đây là đợt tập trung cuối cùng trước khi ông phải rút gọn xuống còn 26 cầu thủ dự World Cup hè này. Việc chọn 35 người đồng nghĩa với việc HLV người Đức sẽ phải khiến nhiều ngôi sao thất vọng khi cắt giảm. Tuy nhiên, thách thức thực sự nằm ở cách ông sử dụng “3 suất thừa” (sau khi đảm bảo 2 cầu thủ mỗi vị trí và 3 thủ môn).

1. Có nên gọi thêm trung vệ thứ năm?

John Stones của Man City gần như không ra sân ở Premier League kể từ tháng 10 do chấn thương và phong độ. Dù Ezri Konsa và Marc Guehi rất ổn định, việc chỉ mang 4 trung vệ có thể là rủi ro. Harry Maguire vừa được triệu tập trở lại và cũng có lịch sử chấn thương. Hơn nữa, hầu hết hậu vệ cánh của Tuchel không thể chơi tốt ở trung vệ, trừ Ben White và Reece James. Do đó, việc mang 5 trung vệ chuyên biệt đang là phương án được cân nhắc nghiêm túc.

2. Hậu vệ cánh: 4 hay 5 người?

Reece James là sự lựa chọn số 1 ở cánh phải, nhưng anh thường xuyên dính chấn thương. Livramento và Djed Spence có thể chơi cả hai cánh, trong khi Konsa hay Jarell Quansah từng được dùng ở hậu vệ phải, thậm chí Dan Burn có thể chơi trái. Với James chắc suất, Tuchel có thể ưu tiên sự linh hoạt thay vì gọi thêm chuyên gia cánh phải như Trent Alexander-Arnold.

3. Tiền vệ trung tâm: Có cần 5 người?

Ban đầu Tuchel chỉ cần 4 tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, việc triệu tập James Garner mở ra nhiều phương án mới. Garner chơi tốt ở nhiều vai trò dưới thời HLV David Moyes và có thể kiêm luôn hậu vệ phải thứ ba. Nếu mang cả Kobbie Mainoo lẫn Adam Wharton, Anh có thể có tới 5 tiền vệ trung tâm thuần túy. Chưa kể Jude Bellingham và Nico O’Reilly cũng có thể hỗ trợ khu trung tuyến.

4. Ba tiền vệ số 10?

Anh đang sở hữu chiều sâu khủng khiếp ở vị trí số 10 với Jude Bellingham, Phil Foden, Cole Palmer, Morgan Rogers và Eberechi Eze. Tuchel có nguy cơ phải loại một tài năng lớn như Foden hoặc Palmer vì Bellingham và Rogers gần như chắc suất. Việc mang đến Bắc Mỹ đến 4 số 10 sẽ gây mất cân bằng, nhưng mỗi người đều rất linh hoạt: Foden từng chơi số 9 ảo, Palmer có thể lệch phải, Eze chơi tốt ở cánh trái. Morgan Gibbs-White dường như đã dần bị đẩy ra rìa.

5. Cánh phải và trái: Có cần 5 tiền vệ cánh?

Nếu chỉ mang 4 tiền vệ cánh, Tuchel sẽ phải đưa ra những lựa chọn rất khó khăn. Bên trái có Anthony Gordon và Marcus Rashford (cùng tốc độ cao), nhưng Eberechi Eze có thể cắt vào trong hiệu quả hơn. Việc bổ sung Harvey Barnes càng làm phức tạp thêm. Bên phải, Tuchel vẫn chưa quyết định rõ ai là dự bị cho Bukayo Saka: Noni Madueke hay Jarrod Bowen?

6. Tiền đạo cắm: Chỉ hai hay ba người?

Tuchel hiện có ba trung phong trong danh sách, nhưng Ollie Watkins lại vắng mặt. Nếu Watkins tiếp tục bị loại, cuộc cạnh tranh cho suất dự bị của Harry Kane sẽ là giữa Dominic Solanke và Dominic Calvert-Lewin. Khó có khả năng mang cả hai. Ngoài ra, Foden, Bowen, Gordon hay Rashford đều có thể chơi tiền đạo ảo hoặc cắm trong một số tình huống. Gareth Southgate từng mang ba trung phong đến Euro 2024, nhưng Tuchel có vẻ nghiêng về chỉ **hai trung phong** và dùng suất thừa cho các vị trí khác.

Những quyết định này cho thấy Tuchel đang ưu tiên sự linh hoạt và cân bằng hơn là chỉ đơn thuần chọn những cái tên sáng giá nhất. Với chiều sâu đội hình ấn tượng nhưng cũng đầy rẫy cạnh tranh khốc liệt, ông phải cân nhắc kỹ lưỡng để tránh lãng phí tài năng hoặc tạo ra đội hình thiếu hài hòa.

HỒ VIỆT