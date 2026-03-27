Ngày Marcelo Bielsa trở lại Anh: Tìm lại niềm vui sống sau cơn bão

Marcelo Bielsa đã trở lại nước Anh. Bốn năm sau khi rời Leeds United, nhà cầm quân người Argentina dẫn dắt Uruguay đến Wembley trong trận giao hữu với đội tuyển Anh (2g45 ngày 28-3). Sự xuất hiện của ông nhắc nhớ về một thời kỳ đầy cảm hứng tại Elland Road – nơi ông đưa Leeds trở lại Premier League sau 16 năm vắng bóng, và quan trọng hơn, khôi phục niềm tin của người hâm mộ vào bóng đá sau những năm tháng u tối.

Nhưng lần trở lại này, Bielsa đang đối diện với một thử thách khác: chấm dứt chu kỳ "lên – xuống" quen thuộc trong sự nghiệp của ông, khi Uruguay đang trải qua giai đoạn khủng hoảng niềm tin.

Khi những đỉnh cao nhường chỗ cho bão tố

Bielsa tiếp quản Uruguay vào tháng 5-2023. Đỉnh cao của ông có lẽ đến khoảng sáu tháng sau đó, khi Uruguay cầm hòa Colombia tại Barranquilla, rồi lần lượt đánh bại Brazil trên sân nhà, Argentina tại La Bombonera và hủy diệt Bolivia. Vé dự World Cup dường như đã an toàn, và Copa America 2024 hứa hẹn một kỳ tích.

Giải đấu ấy khởi đầu suôn sẻ. Uruguay thắng cả ba trận vòng bảng, hạ Brazil trên chấm phạt đền ở tứ kết. Nhưng sau đó, mọi thứ đổ vỡ. Thất bại 0-1 trước Colombia ở bán kết chỉ là khởi đầu. Kết thúc trận đấu đầy tranh cãi, một nhóm cầu thủ Uruguay tràn lên khán đài để - theo lời họ - bảo vệ gia đình. Trong cuộc hỗn loạn, Darwin Nunez bị cho là đấm một CĐV Colombia và nhận án treo giò năm trận. Bốn cầu thủ khác, trong đó có Ronald Araujo và Maria Gimenez, cũng bị đình chỉ. Kể từ đó, Uruguay của Bielsa không còn giữ được phong độ.

Họ trải qua bốn trận vòng loại World Cup liên tiếp không ghi nổi bàn nào, và chỉ thắng hai trong 10 trận sau Copa America. Tháng 9-2024, Luis Suarez giã từ đội tuyển quốc gia. Nhưng điều bất ngờ không phải sự ra đi, mà là cuộc công kích sau đó mà Suarez phát động nhắm vào Bielsa. Anh cáo buộc nhà cầm quân 70 tuổi cô lập các cầu thủ, tạo ra bầu không khí sợ hãi. Suarez kể lại giây phút ở phòng thay đồ sau trận thắng Argentina: Bielsa đã chỉ trích Nunez gay gắt đến mức khiến anh rơi nước mắt. Suarez an ủi, và Nunez thi đấu tốt hơn ở hiệp hai. Nhưng với Bielsa, đó là bằng chứng cho thấy phương pháp của ông hiệu quả.

Tìm lại tinh thần trước thềm World Cup

Trận thua 1-5 trước Mỹ vào tháng 11 năm ngoái khiến những nghi ngờ trỗi dậy mạnh mẽ. Liên đoàn bóng đá Uruguay thậm chí phải ra thông báo khẳng định sẽ giữ Bielsa sau thất bại – một động thái cho thấy những suy nghĩ nghiêm túc về việc thay đổi đã diễn ra. Bielsa tự nhận mình "cảm thấy xấu hổ". Sự cay đắng càng nhân lên khi đội thắng họ lại được dẫn dắt bởi Pochettino – người từng là học trò của ông tại Newell’s Old Boys.

Hiện tại, Uruguay đã chắc suất dự World Cup. Nhưng họ bước vào giải đấu với nhiều dấu hỏi. Darwin Nunez, mẫu tiền đạo lý tưởng cho lối chơi của Bielsa, đã không ghi bàn cho đội tuyển kể từ khi trở lại sau án treo giò, kéo dài cơn hạn lên 11 trận. Cả đội đang thiếu sự tự tin.

Trận giao hữu với Anh tại Wembley (và sau đó với Algeria tại Turin) không chỉ là cơ hội để Uruguay chuẩn bị cho World Cup, mà còn để tìm lại sự ổn định. Bielsa, với cường độ làm việc khắc nghiệt và triết lý bóng đá không khoan nhượng, đang đứng trước thử thách quen thuộc: sau những đỉnh cao, làm thế nào để ngăn chặn sự sa sút?

Bielsa đã từng dẫn dắt Argentina và Chile đến World Cup. Đội bóng của ông năm 2002 bị loại ngay vòng bảng dù được đánh giá cao, còn Chile năm 2010 gây ấn tượng mạnh nhưng dừng bước ở vòng 1/8. World Cup 2026 có thể là cơ hội cuối cùng để nhà chiến lược 70 tuổi thực sự in dấu ấn trên bản đồ bóng đá thế giới. Nhưng để làm được điều đó, trước hết, ông cần giải bài toán mang tên "tinh thần" của Uruguay.

Dù kết quả thế nào, sự trở lại của Bielsa cũng là dịp để người Anh nhớ về một thời: khi bóng đá không chỉ là doanh thu, mà là một thứ gì đó thiêng liêng hơn. Và có lẽ, với những ai yêu mến ông, hy vọng vẫn còn đó – rằng trước khi quá muộn, ông sẽ một lần nữa làm nên điều kỳ diệu.

HỒ VIỆT