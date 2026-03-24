Federico Chiesa rút khỏi tuyển Italy, Gattuso triệu tập Cambiaghi

Federico Chiesa đã rút khỏi đội tuyển Italy sau khi được đánh giá là không đủ thể lực để thi đấu, và tiền đạo Nicolo Cambiaghi của Bologna được triệu tập để thay thế.

Federico Chiesa không đủ thể lực chơi vòng play-off cho Italy

Cầu thủ của Liverpool, Federico Chiesa, đã bị loại khỏi đội tuyển Italy vào thứ Hai sau khi được đánh giá là không hoàn toàn đủ thể lực, và HLV trưởng đội tuyển Italy, Gennaro Gattuso đã triệu tập Nicolo Cambiaghi của Bologna để thay thế.

Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) thông báo: “Cầu thủ Federico Chiesa, người có tình trạng được đánh giá khi đến Trung tâm Kỹ thuật Liên bang, đã được tuyên bố không thể thi đấu trong 2 trận tiếp theo và, theo thỏa thuận chung với CLB, anh ta đã rời khỏi trại huấn luyện của đội tuyển quốc gia”. Thông báo của FIGC cũng khẳng định: Thay vào vị trí của Chiesa, “Nicolo Cambiaghi, cầu thủ của Bologna, đã được triệu tập”.

Chiesa là bản hợp đồng quan trọng của Gattuso cho trận đấu then chốt này. Tiền vệ cánh của Liverpool đã không được triệu tập vào đội tuyển Italy kể từ Euro 2024, và HLV Azzurri đã nhiều lần tiết lộ rằng ông đã liên hệ với Chiesa để đưa anh ấy vào các đội hình trước đó, nhưng đó là quyết định của cầu thủ này không tham gia. Gattuso bày tỏ: “Khi tôi nghe tin cậu ấy gặp vấn đề và nghi ngờ, tôi phải đưa ra quyết định. Cậu ấy cảm thấy không khỏe nên quyết định trở về nhà, và tôi phải chấp nhận điều đó. Mối quan hệ tốt rất quan trọng, bên cạnh một trận đấu. Tôi không có nhiều kiến ​​thức y khoa, nhưng tôi hiểu rằng không thể cứ khăng khăng mãi được. Tôi không thúc ép. Khi một người muốn trở về nhà, việc để họ làm điều đó là đúng đắn”.

Sau khi bỏ lỡ 2 kỳ World Cup gần nhất, Italy sẽ đối đầu với Bắc Ailen vào ngày 26-3 trong trận bán kết vòng play-off được ví như trận “chung kết” lớn đầu tiên để tránh một thảm họa World Cup khác. Nếu thắng, họ sẽ gặp đội thắng trong trận Xứ Wales gặp Bosnia & Herzegovina vào ngày 31-3 để giành vé tham dự World Cup 2026 tại Hoa Kỳ, Mexico và Canada.

Trận đấu với Bắc Ailen (lúc 20:45 CET) sẽ diễn ra tại sân vận động New Balance Arena ở Bergamo, sân nhà của Atalanta.

HLV Gattuso đã tổ chức một cuộc họp báo hôm thứ Hai, trước buổi tập đầu tiên của đội tuyển Ý. Ông cập nhận tình trạng chấn thương của Gianluca Scamacca, Alessandro Bastoni và Gianluca Mancini, trong khi Sandro Tonali và Calafiori chưa hoàn toàn bình phục

Bastoni đã bỏ lỡ hai trận đấu gần đây của Inter; Scamacca vắng mặt trong trận thắng 1-0 của Atalanta trước Verona hôm Chủ nhật; và Mancini đã bị thay ra trong trận thắng của Roma trước Lecce. Gattuso nói trong cuộc họp báo: “Scamacca bị vấn đề ở cơ khép háng; chúng tôi đang theo dõi tình trạng của cậu ấy từng ngày, cũng như trường hợp của Bastoni”.

“Tonali sẽ tập luyện với cường độ thấp hôm nay. Mancini bị mệt mỏi; không phát hiện vấn đề gì từ các cuộc kiểm tra. Calafiori cảm thấy hơi khó chịu hôm qua, nhưng chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ có mặt.

Italy chưa từng tham dự World Cup kể từ năm 2014 và chưa từng vượt qua vòng bảng kể từ năm 2006, năm họ giành chức vô địch World Cup lần thứ tư. Năm 2018 và 2022, họ thua các trận play-off trước Thụy Điển và Bắc Macedonia, và do đó bị loại.

HOÀNG HÀ