Pep “tổng lực” vui vẻ và Arsenal mất hút tại Wembley

Khi bàn thắng đầu tiên của Manchester City lướt vào lưới ở phút 60, Pep Guardiola lao vào đấu với bảng quảng cáo ven sân – nhưng ông làm điều đó theo một cách rất Pep: có phương pháp, không ngừng nghỉ, đôi giày nâu chuyển động nhịp nhàng như một người nhảy trong đám cưới. Bốn phút sau, khi Nico O’Reilly ghi bàn thứ hai, ấn định chiến thắng, Guardiola bật dậy, chạy dọc đường biên, nhảy cao, xoay tay như một võ sĩ.

Và tại sao không nhỉ? Những trận chung kết vốn không được kỳ vọng là vui. Nhưng trận này thì có. Chung kết được cho là phải kịch tính. Nhưng trận này thì hoàn toàn không. Sự thật là Man City đã dành gần như toàn bộ thời gian của trận chung kết Cúp Liên đoàn để “dắt” Arsenal đi dạo quanh sân Wembley trong một thế khóa đầu. Trên hết, đây là một buổi chiều của "Total Pep – Pep tổng lực".

Sự sụp đổ nội tại

Trước trận đấu, những lời bàn tán rằng Arsenal "phải thắng nếu không sẽ sụp đổ" có vẻ quá nặng nề và đầy kịch tính. Đội bóng vẫn có thể sống sót qua mùa giải dù không giành được mọi thứ. Một màn trình diễn tệ chỉ là một màn trình diễn tệ. Nhưng trận này không chỉ là vậy. Đây là một màn trình diễn thực sự tồi tệ – thứ bóng đá nghèo nàn nhất từ một đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng, một đội đang theo đuổi vinh quang. Bị đối thủ lấn lướt là một chuyện. Thua trong những chi tiết nhỏ cũng có thể xảy ra. Nhưng ở đây, trong một trận chung kết quốc nội quan trọng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, vậy mà cấu trúc nội tại của Arsenal đã sụp đổ.

Một đội bóng được xây dựng từ cường độ và những mảng miếng chiến thuật đã cho thấy: không cường độ, không mảng miếng. Trong khoảng thời gian giữa trận, họ trông giống như một tập thể đang trong cơn mất trí nhớ. Kiểu như: "Chúng ta đang làm gì ở đây thế này? Những người đang xem là ai?”. Khi bị dẫn 0-2, Ben White nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Rayan Cherki, có cảm giác đó có lẽ là khoảnh khắc hay nhất của Arsenal trong cả buổi chiều. Ít nhất nó có cảm giác thật, thô sơ và đầy người.

Những khoảng trống và sự đơn điệu

Đáng báo động hơn, Arsenal thực sự đã khởi đầu tốt. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chúng ta đã có một cuộc tranh tài thực sự. Phút thứ 6, Arsenal khiến James Trafford phải cản phá hai lần. Phút thứ 12, họ có quả phạt góc đầu tiên. Nhưng đó là tất cả. Hàng tiền vệ rã rời gần như ngay lập tức. Ai cũng có vẻ vội vã, ai cũng chơi tệ, theo một cách có cảm giác như mãn tính và lây lan – một sự lảng tránh tập thể trước ánh sáng. Thủ môn Kepa có vai trò thảm họa trong bàn thua đầu tiên. Nhưng dù sao thì nó cũng sẽ đến, bằng cách này hay cách khác. Tại sao, khi thủ môn là yếu tố then chốt trong lối chơi, bạn lại chọn một người thứ hai cho một trận đấu như thế này?

Man City chơi với biên độ rộng thực sự, Guardiola tung ra hai tiền đạo cánh thuần túy ngay từ đầu. Điều này dường như đã phá vỡ hoàn toàn tính toán của Arteta. Và khi những biến thể hạn hẹp của chính mình thất bại, điều bạn thực sự thấy là những khoảng trống trong đội hình Arsenal. Họ thiếu người mang bóng, thiếu cầu thủ rê dắt, thiếu bất cứ ai có vẻ như có thể qua người và tìm ra không gian, thời gian. Họ thiếu bất kỳ cảm giác ứng biến hay sáng tạo nào.

Trong những lúc như thế này, theo dõi Bukayo Saka giống như xem một trò chơi điện tử bị hỏng: những khuôn mẫu lặp đi lặp lại, cùng một pha chạy chỗ, cùng những bước di chuyển, như một điệu nhảy thịnh hành những năm 1930 mà bạn học từ một bộ dấu chân có sẵn. "Hãy làm điệu Saka: tiến, trái, trái, trái, lùi, trái, dừng."

Cơ hội và hệ lụy

Arsenal đã thua trận đầu tiên sau 6 lần bất bại trước Man City. Nhưng điều đáng lo hơn là cách họ thua: một sự sụp đổ nội tại, một sự bất lực đến khó tin. Arteta đã không thắng Guardiola tại Wembley, và chiếc cúp đầu tiên kể từ FA Cup 2020 vẫn là một khoảng cách xa vời. Tuy nhiên, mọi thứ chưa kết thúc. Ít nhất thì một mùa giải chậm rãi đang ở thế cân bằng hoàn hảo. Hai đội sẽ gặp lại nhau vào ngày 19 - 4. Sẽ rất thú vị để xem Arteta tìm cách phục hồi cảm giác nội tại về động lực, năng lượng và "bản năng" của đội bóng trước thời điểm đó như thế nào.

Man City cứu vãn mùa giải với danh hiệu đầu tiên kể từ 2024, vẫn còn 2 mặt trận để chinh phục, và gửi thông điệp: không có "thay đổi gác cổng". Guardiola vẫn là "ông vua", Arteta vẫn quen "về nhì". Arsenal rời đi với huy chương á quân và nỗi day dứt – thất bại không chỉ ở tỷ số, mà ở cách họ "quên" chính mình. Mùa giải còn dài, nhưng đòn tâm lý từ "Pep tổng lực" sẽ ám ảnh Pháo thủ ít nhất đến trận tái đấu. Đó là tuyên ngôn rằng họ vẫn là đội bóng của những thời khắc quyết định. Và rằng, sau tất cả, Pep vẫn là Pep.

HỒ VIỆT