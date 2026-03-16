Neymar thừa nhận khó có suất thi đấu World Cup

Con đường đầy khó khăn của Neymar để đến với World Cup 2026 càng thu hẹp hơn sau màn trình diễn mờ nhạt của anh trong trận hòa 1-1 trên sân nhà của Santos trước kình địch Corinthians tại giải vô địch Brazil hôm Chủ nhật.

Neymar vắng mặt trong trận đấu với Mirassol vào thứ Ba tuần trước, dù HLV trưởng đội tuyển Brazil, Carlo Ancelotti đã lên lịch xem trận đấu đó. Vào Chủ nhật, trước sự chứng kiến của 2 nhân viên Liên đoàn bóng đá Brazil, ngôi sao 34 tuổi đã không thể gây ấn tượng. Memphis Depay mở tỷ số cho Corinthians ở phút thứ 19. Gabriel Barbosa gỡ hòa 4 phút sau đó. Cơ hội tốt nhất của Neymar trong trận đấu là một cú đánh đầu trong hiệp 2 nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Tiền đạo ngôi sao của Santos gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng, và không có cú sút nào trúng khung thành.

Đó là trận đấu cuối cùng của Neymar trước khi HLV Ancelotti công bố đội hình cho 2 trận giao hữu quan trọng trong tháng 3, dự kiến diễn ra vào thứ Hai. Sau trận đấu, tiền đạo kỳ cựu cho biết dù rất muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng quyết định cuối cùng không thuộc về anh. “Tôi ước được trở lại đội tuyển quốc gia và thi đấu tại World Cup, nhưng điều đó không phụ thuộc vào tôi”, tiền đạo 34 tuổi thất vọng nói với các nhà báo. “Dù có được triệu tập hay không, tôi vẫn luôn cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Brazil”.

Hai trận đấu giao hữu tháng 3 của Brazil là gặp tuyển Pháp và Croatia tại Mỹ, đây cũng sẽ là các trận đấu cuối cùng trước khi Ancelotti công bố đội hình chính thức vào tháng 5. Ancelotti đã nói rằng ông sẽ chỉ chọn những cầu thủ hoàn toàn khỏe mạnh tham dự giải đấu ở Mỹ, Mexico và Canada, diễn ra từ ngày 11-6 đến ngày 19-7. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Italy gần đây cũng cho rằng vẫn có một số cầu thủ không cần kiểm tra thể lực, điều này giúp Neymar - cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Selecao, với 79 bàn thắng - vẫn còn hy vọng lọt vào đội hình cuối cùng ngay cả khi anh không được chọn cho 2 trận đấu trong tháng này.

HUY KHÔI