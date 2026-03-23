Inter Miami không thể thi đấu thiếu Messi

HLV Javier Mascherano không dự định cho Lionel Messi nghỉ ngơi trong giai đoạn trước World Cup.

Messi ghi bàn gỡ hòa từ một quả đá phạt trong hiệp 2, ghi bàn thắng thứ 4 của anh trong mùa giải này và là bàn thứ 54 trong lần ra sân thứ 58 tại MLS. Huyền thoại người Argentina, người đã ghi được 901 bàn thắng trong sự nghiệp quốc tế và CLB, sau đó kiến ​​tạo cho Micael dos Santos ghi bàn thắng quyết định, giúp Inter Miami lội ngược dòng đánh bại New York City FC với tỷ số 3-2 vào Chủ nhật. Inter Miami với chiến thắng thứ 3 sau 5 vòng đấu của mùa giải MLS mới, còn lại hòa 1 thua 1, vươn lên đồng hạng nhì tại bảng xếp hạng miền Đông.

“Rõ ràng, Leo là một cầu thủ quan trọng đối với chúng tôi nếu muốn đạt được mục tiêu. Thành thật mà nói, nếu không có cậu ấy, chúng tôi sẽ không thể đạt được những mục tiêu đã đề ra”, HLV Mascherano chia sẻ. “Chúng tôi cố gắng chăm sóc cậu ấy nhiều nhất có thể. Chúng tôi biết rằng cậu ấy là kiểu cầu thủ cảm thấy thoải mái nhất khi được ra sân thi đấu - và điều đó ảnh hưởng đến cơ thể cậu ấy như thế nào”.

Messi sẽ gia nhập đội tuyển Argentina cho loạt trận quốc tế tháng 3, khi nhà đương kim vô địch World Cup tiếp đón Mauritania vào thứ Sáu và Zambia vào ngày 31-3 tại Buenos Aires. “Hiện tại, cậu ấy đang lên đường gia nhập đội tuyển quốc gia. Sau khi trở về, chúng tôi sẽ theo dõi tình trạng sức khỏe của cậu ấy từng ngày”, Mascherano nói. “Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu rằng Leo đang ở giai đoạn cuối trước World Cup, chúng tôi phải giữ liên lạc thường xuyên, liên tục kiểm tra tình trạng thể chất và cảm giác của cậu ấy”.

Messi vẫn chưa xác nhận việc anh sẽ thi đấu cho đội tuyển Argentina tại World Cup, nói rằng sẽ đưa ra quyết định dựa trên thể lực và cảm giác của mình trước giải đấu mùa hè này ở Bắc Mỹ. Sau khi Inter Miami bị Nashville SC loại khỏi CONCACAF Champions Cup tuần trước, đội bóng sẽ chỉ tham gia các trận đấu vòng bảng MLS trước thềm World Cup. HLV Mascherano chia sẻ thêm: “Cậu ấy sẽ không có trận đấu nào giữa tuần. Vì vậy, bất cứ khi nào chúng ta có thể trông cậy vào sự tham gia của cậu ấy, đó là một sự bổ sung đáng hoan nghênh cho toàn đội”.

