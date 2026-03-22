Gabriel sẵn sàng cho “khóa chết” Haaland tại Wembley

Ở lượt đi vòng 16 đội Champions League với Bayer Leverkusen, cú dứt điểm của Jarell Quansah lao như tên lửa về phía khung thành Arsenal cho đến khi trung vệ người Brazil can thiệp bằng... cổ, cằm và khuôn mặt. Gabriel vẫn thường ăn mừng những pha cản phá quyết liệt bằng cách đập tay vào ngực đầy phấn khích, nhưng lần đó, anh cần một khoảnh khắc để lấy lại bình tĩnh. "Tôi đã không thể thở sau pha bóng đó" Gabriel, 28 tuổi, thừa nhận.

Những con số thống kê nói lên tất cả: Gabriel đã có 38 pha cản phá mùa này – chiếm 29% tổng số của toàn đội. Trong chiến thắng trước Brighton tuần trước, anh thực hiện 14 lần phá bóng, bao gồm một tình huống cản phá trên vạch vôi. Anh là thủ lĩnh không thể tranh cãi của hàng phòng ngự Arsenal, đội bóng vừa có trận giữ sạch lưới thứ 25 trong 49 trận mùa này sau khi đánh bại Leverkusen tại Champions League giữa tuần.

HLV Mikel Arteta nhiều lần khẳng định Gabriel "đặt chất" cho toàn đội. Và trước trận chung kết với Man City vào Chủ nhật, trung vệ người Brazil đã sẵn sàng cho một cuộc chiến nữa. Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào màn đọ sức giữa Gabriel và Erling Haaland. Đó là cuộc chiến giữa một trong những trung vệ hay nhất Premier League với một trong những tiền đạo đáng sợ nhất thế giới. Và Gabriel thừa nhận cả hai đều rất thích thử thách này.

"Tôi nghĩ điều đó thật thú vị – chúng tôi thích điều đó", Gabriel nói. "Thành thật mà nói, tôi thích mọi trận đấu, mọi tiền đạo. Đó là công việc của tôi, vì vậy tôi thích tranh chấp. Cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu và tất nhiên, tôi nghĩ cậu ấy cũng thích đối đầu với tôi."

Gabriel gia nhập Arsenal từ Lille vào mùa hè 2020, vài tháng sau khi Pháo thủ vô địch FA Cup. Anh vẫn chưa có danh hiệu lớn nào cùng CLB, nhưng anh có "cảm giác tốt" về cuộc chiến cuối tuần này. "Chúng tôi rất háo hức cho trận đấu này," anh nói. "Chúng tôi đã học được rất nhiều trong quá khứ. Ba năm qua chúng tôi chưa làm được, nhưng tôi nghĩ năm nay chúng tôi đã khởi đầu tốt."

Khi được hỏi về những nhận xét của đồng đội – Martin Ødegaard từng nói Gabriel có thể trở thành võ sĩ MMA, còn Bukayo Saka cho rằng anh phù hợp làm nhân viên bảo vệ hơn – Gabriel bật cười: "Họ biết tôi, chúng tôi tập cùng nhau mỗi ngày. Có lẽ sau khi giải nghệ tôi có thể làm bảo vệ chăng?" Trung vệ người Brazil thừa nhận mình từng "rất hung hăng" khi còn trẻ: "Khi chơi với bạn bè, họ thường nói: 'Này, bình tĩnh đi, cậu là cầu thủ chuyên nghiệp.' Nhưng đó là cách tôi chơi mỗi ngày. Trong tâm trí tôi, tôi luôn cố gắng bảo vệ ngôi nhà của mình. Tôi nghĩ bóng đá đẹp không chỉ là những đường chuyền đẹp, mà còn là cách bạn phòng ngự."

Trong chiến thắng trước Bournemouth hồi tháng 1, Gabriel đã trở thành hậu vệ thứ hai của Arsenal cán mốc 20 bàn tại Premier League. Điều đặc biệt là bàn gỡ hòa của anh đến chỉ 5 phút sau sai lầm khiến Evanilson mở tỷ số. Đó là minh chứng cho sự tiến bộ về mặt tinh thần. "Không dễ dàng khi bạn mắc sai lầm và để thủng lưới, nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh", Gabriel nói. "So với bốn mùa trước, tâm lý của tôi đã khác. Tôi học được rất nhiều và biết rằng điều này có thể xảy ra. Tôi là một hậu vệ, vì vậy tôi cần giữ bình tĩnh và tiếp tục."

Khi Arsenal bước vào trận chung kết cúp Liên đoàn Cup với Man City, Gabriel là điểm tựa vững chắc nhất. Một lần nữa, anh sẽ đối mặt với Haaland – tiền đạo mà anh gọi là "cầu thủ hàng đầu" – và một lần nữa, anh sẽ chiến đấu với tất cả những gì mình có. Bởi với Gabriel, phòng ngự không chỉ là công việc, mà là cách anh bảo vệ ngôi nhà của mình. Và ngôi nhà ấy, vào Chủ nhật này, là Wembley.

HỒ VIỆT