Nhiều tuyển thủ nữ Iran thay đổi quyết định tị nạn ở Australia

Bộ trưởng Nội vụ Australia, Tony Burke cho biết hôm Chủ nhật rằng 3 thành viên khác của đội tuyển bóng đá nữ Iran, những người trước đó đã chấp nhận thị thực tị nạn để ở lại Australia, đã quyết định trở về quê hương.

Hiện chỉ còn 3 thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Iran tị nạn tại Australia.

“Đêm qua, 3 thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Iran đã quyết định gia nhập cùng phần còn lại của đội trên hành trình trở về Iran”, Bộ trưởng Burke cho biết trong một tuyên bố được ESPN trích dẫn. “Sau khi thông báo với các quan chức Australia về quyết định này, các cầu thủ đã được tạo nhiều cơ hội để thảo luận về các lựa chọn của họ”. Sự rời đi này khiến chỉ còn 3 trong số 7 thành viên ban đầu của đội tuyển bóng đá nữ Iran ở lại Australia.

Đội tuyển bóng đá nữ Iran đã đến Australia tham dự Cúp bóng đá nữ châu Á tháng trước, trước khi chiến tranh ở Trung Đông bắt đầu vào ngày 28-2. Ban đầu, 6 cầu thủ và một thành viên ban huấn luyện đã chấp nhận thị thực nhân đạo để ở lại Australia, trước khi phần còn lại của đoàn Iran bay từ Sydney đến Malaysia vào ngày 9-3. Một người khác sau đó đã thay đổi ý định và rời Australia.

Được biết, 3 người mới nhất đã rời Sydney đến Kuala Lumpur (Malaysia) vào tối thứ Bảy, tập hợp với phần còn lại của đội vẫn đang ở đây kể từ khi rời Australia. Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết 3 người mới nhất rời Australia là 2 cầu thủ và một thành viên ban huấn luyện. Ba người này “trở về vòng tay ấm áp của gia đình và quê hương”, hãng thông tấn cho biết trong một tuyên bố.

HUY KHÔI