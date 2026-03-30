Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Phi Mosengo-Omba từ chức

Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) đang có những phản ứng đáng chú ý liên quan đến trận chung kết Cúp bóng đá châu Phi hỗn loạn và đầy tranh cãi. Tổng thư ký Veron Mosengo-Omba từ chức nằm trong một loạt “thay đổi và cải tiến” đối với điều lệ và quy định của cơ quan quản lý bóng đá châu Phi.

Các cải cách về cấu trúc, pháp lý và hành chính sẽ giúp CAF lấy lại niềm tin vào tính công bằng của mình, và đảm bảo rằng những cảnh tượng từ trận chung kết AFCON 2025 hồi tháng 1 sẽ không bao giờ lặp lại, Chủ tịch CAF, Patrice Motsepe cho biết sau cuộc họp của Ủy ban điều hành tại Cairo hôm Chủ nhật. “Tôi có thể đứng đây và nói rằng chúng tôi có những trọng tài giỏi nhất, họ độc lập, họ công bằng. Nhưng nếu những người hâm mộ bóng đá bình thường trên lục địa và ở những nơi khác nghĩ rằng họ không công bằng, điều đó không tốt cho bóng đá châu Phi”, Motsepe nhấn mạnh.

Kết quả của trận chung kết AFCON 2025 vẫn đang gây tranh cãi sau khi CAF tước danh hiệu của Senegal sau 2 tháng kể từ ngày đăng quang, và trao vinh quang cho nước chủ nhà Morocco. Senegal đã kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) có trụ sở tại Thụy Sĩ, và cả 2 quốc gia đều tuyên bố mình là nhà vô địch châu Phi trong khi chờ phán quyết cuối cùng. Đội tuyển Senegal đã diễu hành chiếc cúp tại Paris (Pháp) hôm thứ Bảy. “Chúng ta cũng phải gạt bỏ quan niệm rằng các vấn đề và điểm yếu của chúng ta ở châu Phi bằng cách nào đó lớn hơn, đáng xấu hổ hơn, nghiêm trọng hơn so với các vấn đề xảy ra ở những nơi khác trên thế giới”, ông Motsepe nói thêm.

Trước đó, Veron Mosengo-Omba đã tuyên bố từ chức sau 5 năm giữ chức Tổng thư ký CAF “để dành thời gian cho các dự án cá nhân hơn”. Mosengo-Omba rời FIFA để đảm nhiệm chức Tổng thư ký CAF năm 2021. Samson Adamu từ Liên đoàn bóng đá Nigeria đảm nhiệm vị trí Tổng thư ký tạm quyền.

CAF xác nhận Giải vô địch bóng đá nữ châu Phi (WAFCON) 2026 sẽ diễn ra tại Morocco theo kế hoạch ban đầu. Giải đấu dự kiến ​​diễn ra từ ngày 17-3 đến ngày 3-4 nhưng đã bị hoãn lại vào phút chót, và lịch mới từ ngày 25-7 đến ngày 16-8.

PHI SƠN