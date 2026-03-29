Tuchel hạ thấp hy vọng dự World Cup của Maguire

Harry Maguire đá chính lần đầu tiên cho tuyển Anh sau 18 tháng trong trận giao hữu hòa 1-1 với Uruguay.

Tuchel đã trao cho Maguire cơ hội đá chính lần đầu tiên cho đội tuyển Anh sau 18 tháng, trong trận giao hữu hòa 1-1 với Uruguay hôm thứ Sáu. Ở lần ra sân đầu tiên dưới thời vị chiến lược gia người Đức, ngôi sao 33 tuổi của Man.United đã có màn trình diễn chắc chắn tại Wembley. Tuy nhiên, vào thứ Bảy, Tuchel thừa nhận Maguire - người đã tham dự 3 giải đấu lớn với đội tuyển Anh, và có 65 lần khoác áo đội tuyển quốc gia - xếp sau Ezri Konsa, Marc Guehi, John Stones và Trevoh Chalobah trong thứ tự ưu tiên của ông.

“Tôi nhận được chính xác những gì tôi nghĩ, lối chơi trung vệ chắc chắn. Đó là những gì Harry đã làm. Rất giỏi xử lý bóng, rất điềm tĩnh, mạnh mẽ trong không chiến và là vũ khí lợi hại trong các tình huống cố định”, Tuchel nói. “Tôi chưa thay đổi ý kiến ​​nhưng tôi thấy có những cầu thủ khác mà tôi muốn họ đá chính, tôi thấy có những cầu thủ khác có tố chất tốt hơn. Tôi thấy Ezri Konsa vượt trội hơn, tôi thấy Marc Guehi cũng vậy. Điều đó không phải là bí mật. Tôi thấy Trevor Chalobah có khả năng di chuyển tốt hơn một chút. Cả John Stones nữa, nhưng cậu ấy bị chấn thương”.

Stones không tham gia trận đấu với Uruguay sau khi bị đau bắp chân trong buổi tập, cho thấy sự thất vọng của cầu thủ 31 tuổi này với chấn thương vẫn tiếp diễn. Hậu vệ của Man.City chỉ ra sân 5 lần cho CLB kể từ đợt tập trung đội tuyển quốc gia hồi tháng 11, và đang gặp khó khăn trong việc có được suất đá chính thường xuyên. Mặc dù vậy, Tuchel nói rằng trung vệ 31 tuổi này “có uy tín” và mô tả anh ấy là “đẳng cấp thế giới”.

Khi được hỏi liệu có ngoại lệ cho Stones về việc anh ấy ít được ra sân hay không, Tuchel nhấn mạnh: “Tôi chưa biết, nhưng nếu bạn đến World Cup thì bạn phải có thể lực tốt. John vẫn tập trung lần này, vì vậy cậu ấy đã có thể lực tốt. Cậu ấy không có nhiều phút thi đấu, nhưng cậu ấy có trình độ hiểu biết trận đấu tốt. Vì vậy, ngoại lệ có nghĩa là cậu ấy không được đá chính nhiều. Tôi có thể hiểu điều đó vì tôi là một người hâm mộ lớn của John và tôi biết những gì cậu ấy mang lại cho đội bóng về mặt cá tính, thái độ và khả năng hiểu biết trận đấu chất lượng”.

Maguire chỉ còn một trận đấu nữa để chứng tỏ suất dự World Cup, khi tuyển Anh tiếp đón Nhật Bản trong một trận giao hữu khác tại Wembley vào thứ Ba. Tam sư sẽ không thi đấu trở lại cho đến 2 trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup vào tháng 6, sau khi Tuchel đã công bố danh sách 26 cầu thủ chính thức tham dự giải đấu tại Mỹ, Mexico và Canada.

VIỆT TÙNG