Koeman: Hà Lan cần rút kinh nghiệm từ chiến thắng Na Uy

Trung vệ Van Dijk (Hà Lan) cắt một pha tấn công của Na Uy

Hà Lan đã giành chiến thắng 2-1 tại sân vận động Johan Cruijff ArenA sau khi các bàn thắng của Virgil van Dijk và Tijjani Reijnders giúp họ lội ngược dòng giành chiến thắng. Andreas Schjelderup đã đưa Na Uy dẫn trước ở phút 24, và Koeman chỉ trích khả năng phòng ngự của Ryan Gravenberch trong tình huống dẫn đến bàn thắng, cho rằng "anh ta chẳng làm gì cả".

Tuy nhiên, Hà Lan đã vượt qua Na Uy, đội bóng thiếu vắng Erling Haaland và Martin Odegaard, để kéo dài chuỗi trận bất bại lên chín trận. Trận thua gần nhất của đội bóng Koeman là vào tháng 3-2025, khi họ để thua Tây Ban Nha trên chấm 11m ở tứ kết Nations League. "Đó đơn giản chỉ là một trận đấu hay trước một đội tuyển Na Uy mạnh mẽ," Koeman nói sau chiến thắng. "Chúng ta cũng không nên quên điều đó. Việc luôn nghĩ rằng mình phải dễ dàng thắng ở đây là một đặc điểm khá điển hình của người Hà Lan".

"Đội tuyển Na Uy rất mạnh, và chúng tôi đã chơi một trận đấu rất hay với họ. Có lúc chúng tôi chiếm ưu thế và có lúc họ chơi tốt hơn trong chốc lát. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Đây là một trận đấu mà chúng ta sẽ rút kinh nghiệm. Chúng ta có thể học hỏi từ trận đấu này. Và chúng ta phải làm vậy, bởi vì không phải mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Chúng ta đã để thủng lưới quá dễ dàng".

Teun Koopmeiners, người đã kiến ​​tạo cho bàn thắng gỡ hòa của Van Dijk, chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải khi Koeman thử nghiệm hệ thống mới trước thềm World Cup. Koopmeiners, một tiền vệ trung tâm, người cũng đã chơi ở vị trí trung vệ mùa này cho Juventus, hy vọng sự đa năng của anh sẽ tăng cơ hội khoác áo đội tuyển Hà Lan tại World Cup mùa hè này.

"Không phải là tôi đang dồn toàn lực cho vị trí tiền vệ ngay bây giờ, nhưng việc có thể chơi ở vị trí này có thể là một lợi thế khi bước vào một giải đấu lớn. Bạn muốn được ra sân. Tôi rất vui vì mình có cơ hội này. Về cơ bản, tôi vào sân với vai trò như một tiền vệ thứ tư. Nhìn chung, tôi nghĩ mọi chuyện diễn ra khá tốt. Chúng tôi đã phối hợp tốt với nhau nhiều lần".

HOÀNG HÀ