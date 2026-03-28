Roy Hodgson bất ngờ nối lại sự nghiệp huấn luyện ở tuổi 78

Roy Hodgson trở lại với công việc huấn luyện bóng đá khi đã ở tuổi 78.

Hodgson đã tiếp quản Bristol City vào thứ Sáu, 2 năm sau khi rời bỏ công việc huấn luyện cuối cùng tại Crystal Palace ở Ngoại hạng Anh. Nhà cầm quân tuổi 78 là một trong những HLV được kính trọng nhất trong làng bóng đá, đã từng dẫn dắt các đội bóng trên khắp thế giới trong 50 năm qua. Một trong nhiều CLB cũ của ông là Bristol City, nơi ông làm việc vào đầu những năm 1980 với tư cách trợ lý huấn luyện viên và sau đó, trong một thời gian ngắn, làm HLV trưởng - đây là vai trò cấp cao đầu tiên của ông trong bóng đá Anh.

“Tôi đã có những cuộc trò chuyện tuyệt vời với ban lãnh đạo và tôi thực sự rất hào hứng với cơ hội được giúp đỡ cho đến cuối mùa giải”, Hodgson nói về việc tiếp quản một đội bóng đang đứng thứ 16 trong giải hạng nhất gồm 24 đội. “Chúng tôi sẽ bắt tay vào công việc ngay lập tức”. Được biết, Hodgson có hợp đồng đến cuối mùa giải, với trận đấu đầu tiên ông dẫn dắt sẽ là trận gặp Charlton vào ngày 3-4.

Công việc đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện dài lâu của Hodgson là vào năm 1976, với Halmstad ở Thụy Điển. Kể từ đó, ông đã dẫn dắt các CLB danh tiếng như Inter Milan và Liverpool, và dẫn dắt đội tuyển Anh từ năm 2012-2016. “Việc bổ nhiệm Roy không chỉ đơn thuần là kết quả của 7 trận đấu tiếp theo”, Giám đốc điều hành của Bristol City, Charlie Boss cho biết. “Trong phần còn lại của mùa giải, ông ấy sẽ giúp chúng tôi thiết lập các tiêu chuẩn và giá trị tại CLB mà chúng tôi cần để thành công trong tương lai”.

Hodgson đã làm nên lịch sử với tư cách là HLV lớn tuổi nhất từng dẫn dắt một đội bóng ở Ngoại hạng Anh, nhưng ông vẫn còn trẻ so với kỷ lục của Ivor Powell - cựu tuyển thủ quốc tế xứ Wales đã ghi tên vào Sách kỷ lục Guinness năm 2006 với tư cách là HLV bóng đá lớn tuổi nhất thế giới vẫn còn làm việc, khi ông 90 tuổi. Ngoài ra, HLV hiện tại của đội tuyển Romania là Mircea Lucescu, đã 80 tuổi - đội bóng của Lucescu vừa thua trong trận play-off vòng loại World Cup hôm thứ Năm.

PHI SƠN