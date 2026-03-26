Gattuso tập trung trước trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp

HLV Gennaro Gattuso với thách thức đưa đội tuyển Italy vượt qua vòng play-off để trở lại World Cup.

Sau khi không thể giành vé dự World Cup trong 2 kỳ giải gần đây nhất, đội tuyển Italy - nhà vô địch thế giới 4 lần - khó có thể nghĩ đến thất bại trước đội tuyển của HLV Michael O'Neill trong trận bán kết play-off tại Bergamo vào tối thứ Năm. HLV Gattuso, người từng vô địch World Cup với tư cách cầu thủ năm 2006, nhận lời dẫn dắt Azzurri vào tháng 6 sau khởi đầu tệ hại ở bảng I, nhưng không thể giúp đội giành vé tấm trực tiếp đến Bắc Mỹ khi chỉ xếp thứ 2 sau Na Uy.

Gattuso thừa nhận áp lực lớn đối với đội tuyển Italy trong việc giành chiến thắng ở vòng play-off khu vực châu Âu - đội thắng trong trận đấu tối thứ Năm sẽ tiến vào chung kết gặp Wales hoặc Bosnia & Herzegovina. “Sẽ là nói dối nếu nói rằng khi đặt đầu lên gối vào ban đêm, tôi không nghe thấy những tiếng nói vang lên ‘Hãy đưa chúng tôi đến World Cup, hãy đưa chúng tôi đến World Cup…’”, Gattuso nói trong buổi họp báo hôm thứ Tư. “Tôi nghe thấy điều đó, và đây chắc chắn là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi, ngay cả khi tôi đã làm HLV được vài năm rồi. Tuy nhiên, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, và hãy tin tôi, tôi không nghĩ đến những điều tồi tệ sẽ xảy ra. Tôi muốn suy nghĩ tích cực, nghĩ lớn lao. Ngày mai chúng ta sẽ chơi trận đấu của mình”.

Gattuso tập trung khi chuẩn bị cho trận bán kết play-off gặp Bắc Ireland vào thứ Năm.

Gattuso tiết lộ hồi đầu tuần rằng trong vài tháng qua, ông đã đi khắp Italy và một số chuyến đi nước ngoài để ăn tối cùng các cầu thủ, nhằm duy trì tinh thần đồng đội. Nhà cầm quân 48 tuổi cũng đặt niềm tin vào một đội hình gồm nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm ở cấp độ cao nhất. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mối đe dọa từ một đội tuyển Bắc Ireland đầy động lực và khát khao chiến thắng là không ít, dù họ sẽ thiếu vắng 2 tài năng trẻ từ giải Ngoại hạng Anh là Conor Bradley và Dan Ballard do chấn thương.

Đánh giá về lối chơi mà đồng nghiệp O'Neill vận hành cho đội tuyển trẻ trung của mình, Gattuso cho biết dù không có ý thiếu tôn trọng trong phân tích, ông vẫn thấy một đội Bắc Ireland có cách tiếp cận chính là chuyền bóng dài và tranh giành bóng 2. “Chúng ta phải sẵn sàng chịu đựng khi Bắc Ireland liên tục tạt bóng vào vòng cấm”, Gattuso nói. “Hãy nhớ rằng bất kỳ quả đá phạt nào cũng sẽ chứng kiến ​​thủ môn của họ tung ra một đường chuyền dài về phía trước với 8 hoặc 9 cầu thủ thể hiện sự khát khao chiến đấu đáng kinh ngạc để tranh giành bóng bật ra và bóng nảy. Chúng ta cũng phải cảnh giác với những tình huống cố định. Tôi không nói rằng những đường bóng dài là lối chơi duy nhất của họ, nhưng đó là đặc điểm chính của họ, và họ làm rất tốt điều đó”.

